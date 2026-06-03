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Exentrenador de Universitario suena fuerte en Sporting Cristal: "Siempre le ha gustado"

La continuidad de Zé Ricardo se encuentra en evaluación tras no obtener los mejores resultados, por lo que se reveló que a Cristal le interesa un exDT de la 'U'.

Antonio Vidal
ExDT de Universitario interesa a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero
ExDT de Universitario interesa a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero
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Sporting Cristal atraviesa una temporada complicada. Luego de ubicarse en una zona crítica del Torneo Apertura de la Liga 1 y quedar muy cerca de ser eliminado de la competición internacional, el panorama para los rimenses es prepararse de la mejor manera para la segunda parte del año tras el Mundial 2026. Para ello, deberán afrontar la serie ante Bragantino por la Copa Sudamericana y apuntar a realizar una mejor campaña en el Torneo Clausura.

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Sin embargo, el futuro del entrenador Zé Ricardo para esta segunda parte de la temporada es incierto. Mucho se habla sobre la posibilidad de que el técnico brasileño no continúe en el cuadro celeste, ya que la directiva no estaría conforme con los resultados obtenidos hasta el momento. Por ello, ya evalúan nuevas opciones para el banquillo.

De acuerdo con el periodista Michel Xavier, durante una transmisión del programa 'Sin TV Fuerza', la directiva del Rímac estaría buscando a un entrenador que tuvo un paso por Universitario de Deportes e incluso salió campeón con el cuadro crema.

Sporting Cristal sorprende y apunta a un exDT de Universitario

El entrenador en cuestión es Ángel Comizzo, que tras su paso por Atlético Grau se encuentra actualmente sin equipo, por lo que sería una de las opciones para reemplazar al técnico brasileño.

Ángel David Comizzo es el técnico que le gusta a la dirigencia y siempre le ha gustado. Lo que pasa es que, según me dicen, buscan a un entrenador que ya haya dirigido en el fútbol peruano y que además haya sido campeón”, dio a conocer el periodista Xavier.

Ángel Comizzo interesa a Sporting Cristal

Ángel Comizzo interesa a Sporting Cristal

Trayectoria de Ángel Comizzo

  • Atlético Grau
  • Deportivo Municipal
  • Universitario de Deportes
  • Universidad César Vallejo
  • Monarcas Morelia
  • Querétaro FC
  • Talleres de Córdoba
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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