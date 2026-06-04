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¿Caín Fara deja Universitario? Revelan que aún no renueva y que 2 clubes preguntaron por él

El defensor argentino termina contrato con Universitario a finales de este año y dos clubes ya preguntaron por sus condiciones. ¿Renovará?

Gary Huaman
Caín Fara firmó contrato con Universitario hasta fin de temporada.
Caín Fara firmó contrato con Universitario hasta fin de temporada. | Foto: Universitario
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Para nadie es un secreto que Caín Fara no solo es el mejor refuerzo que trajo Universitario de Deportes para esta temporada, sino también uno de los futbolistas más destacados en la campaña que viene cumpliendo el tricampeón del fútbol peruano. En ese sentido, muchos hinchas cremas se están preguntando cuál será el futuro del zaguero argentino y si renovará contrato con la ‘U’.

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Ante esta incógnita, el periodista Gustavo Peralta reveló que el defensor de 32 años aún no ha extendido su vínculo con Universitario de Deportes y que, hasta ahora, dos clubes de Argentina y Colombia han preguntado por sus condiciones.

Caín Fara aún no ha renovado con la ‘U’. Tiene contrato hasta diciembre, pero tengo entendido hoy que hay dos clubes que han preguntado al entorno del jugador cuáles son las condiciones. Dos clubes de Primera División”, empezó diciendo el comunicador en ‘Hablemos de Max’.

Luego, recalcó que estos equipos han preguntando, mas no han realizado ninguna propuesta de momento: “Han preguntado sus condiciones porque han perdido algunos elementos de último momento y están buscando defensores y han preguntando condiciones. Entiendo que le han hecho saber a la ‘U’, no es una oferta formal, no es propuesta, no digan que a la ‘U’ le ha llegado oferta por Caín Fara, no”.

Tras esto, Gustavo Peralta señaló que, ante estas consultas, en Universitario se pusieron en alerta y podrían empezar a trabajar en la renovación del argentino próximamente.

Esta persona que recibió las consultas le hizo saber a la ‘U’ que preguntaron por Fara y se pusieron alertas. Por ahí apuran cualquier situación de renovación o no. Tienen hasta diciembre para hacerlo, no hay tanto apuro, pero ante posibilidades, creo que Caín está muy cómodo en la ‘U’, pero sí es una verdad que han aparecido esas consultas”, expresó. Finalmente, recalcó que estos clubes son de Argentina y Colombia.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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