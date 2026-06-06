Sporting Cristal quiere fichar a volante pretendido por Alianza para el Clausura: "En carpeta"

Sporting Cristal sabe que no puede relajarse en el mercado de pases para el Torneo Clausura, por lo que tiene a varios jugadores en la mira para que sean de utilidad y pueda escapar de los últimos lugares de la tabla, además de meterse en la pelea por el título. En ese contexto, se conoció que está interesado en un jugador que también es pretendido por Alianza Lima.

Sporting Cristal quiere fichar a volante pretendido por Alianza Lima

Uno de los jugadores que ha llamado a la atención de Alianza Lima por su rendimiento es Oslimg Mora. El jugador se ha vuelto trascendental en Sport Boys y su gran momento también ha empezado a generar interés en la dirección deportiva de los ‘cerveceros’.

De acuerdo con lo señalado por el periodista deportivo Denilson Barrenechea, Sporting Cristal tiene al futbolista en carpeta para evaluar su posible incorporación al club para el Torneo Clausura. Esto, luego de que se conociera que los blanquiazules consultaron por el precio de la cláusula del jugador.

Oslimg Mora ha despertado interés en Sporting Cristal

“Oslimg Mora está en carpeta como posible refuerzo de Sporting Cristal”, fue la información que compartió el citado comunicador en ‘América Multimedia’. Una noticia que ha sorprendido gratamente a los hinchas.

Cabe señalar que, por el momento, se trata de un interés por parte de Cristal y no se ha informado de ningún tipo de negociación ni de comunicación del club con el jugador. Aunque no se descarta que pueda prosperar en el futuro.

Oslimg Mora es pretendido por Alianza Lima

En los últimos días se reveló, por medio del periodista Marcello Merizalde, que la directiva de Alianza Lima se contactó con Sport Boys para conocer la situación de Oslimg Mora y consultar por su cláusula de rescisión. Sin embargo, desde entonces no ha habido nuevos avances en las negociaciones.

Oslimg Mora y su gran momento en la temporada

En lo que va de la temporada, Oslimg Mora se ha convertido en uno de los jugadores más importantes dentro del esquema de Sport Boys. Esto, tras dejar su posición como lateral para jugar más como volante mixto. Con los rosados ha disputado 17 partidos, en los que marcó un gol.