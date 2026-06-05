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Cristal quiere romper el mercado fichando a exdelantero de la selección colombiana: "Interesado"
Sporting Cristal quiere salir campeón de la Liga 1 2026 y por eso busca a un exdelantero de la selección de Colombia para ganar el título del Torneo Clausura.
Sporting Cristal viene confirmando sus fichajes y salidas de cara al Torneo Clausura 2026. Sin embargo, también viene analizando los puestos en los que necesita reforzarse, y uno de ellos es la delantera. Por eso, desde tienda rimense están interesados en un exjugador de la selección colombiana: estamos hablando de Mauro Manotas.
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Sporting Cristal busca fichar a exdelantero de la selección colombiana
El periodista Mauricio Loret de Mola informó que Cristal está interesado en Manotas, delantero de Real Cartagena, que pertenece a la segunda división del fútbol colombiano y anteriormente jugó en la selección de Colombia sub-20.
La llegada del delantero de 30 años dependerá de si el conjunto bajopontino libera un cupo de extranjero tras la posible salida de Santiago González, ya que en la última temporada marcó 10 goles. Sin embargo, el comunicador reveló que su club actual solo negociará una venta, mas no un préstamo.
Sporting Cristal está interesado en el fichaje de Mauro Manotas
“Mauro Manotas interesa en Sporting Cristal, en caso se libere un cupo más de extranjero. Juega en Real Cartagena del ascenso en Colombia. Es delantero y tiene 10 goles en la temporada. Arribará si sale Santi González o alguno más. Cartagena solo aceptará venta por él”, afirmó.
Es importante mencionar que Mauro Manotas tiene un contrato con Real Cartagena hasta diciembre de 2026, por lo que Sporting Cristal tendrá que negociar con el club colombiano por el pase del delantero de 30 años que actualmente juega en la segunda división del fútbol de Colombia.
Mauro Manotas jugó en la selección colombiana
Mauro Manotas disputó el Campeonato Sudamericano Sub-20 con la selección de Colombia, torneo en el que marcó un gol frente a Brasil y también participó en los encuentros contra Uruguay y Venezuela. Sin embargo, desde entonces no llegó a jugar con el equipo mayor del país mundialista.
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