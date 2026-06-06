Así informó la prensa de Brasil al ver que Sporting Cristal destituyó a Zé Ricardo: "Rival de..."

Sporting Cristal no solo ha dado de qué hablar en el ámbito nacional por sus recientes decisiones con el primer equipo, sino también a nivel internacional, como en Brasil, donde pusieron el foco en la salida de Zé Ricardo y en la contratación de Hernán Barcos para el primer equipo celeste.

Prensa brasileña reaccionó a la salida de Zé Ricardo en Sporting Cristal

El reconocido medio ESPN Brasil publicó un artículo en el que se informa sobre la salida de Zé Ricardo tras dos meses a cargo de Sporting Cristal. Pese a que logró resultados clave en la Copa Libertadores y meter al plantel en los playoffs de la Sudamericana, la directiva celeste determinó concluir su labor y buscar nuevos rumbos para lo que resta de la temporada.

"Sporting Cristal, rival de Bragantino en la Copa Sudamericana, despide al exentrenador del Flamengo y del Vasco da Gama y anuncia a Barcos como nuevo fichaje. La etapa de Zé Ricardo en el equipo de Lima fue breve. Contratado en abril para sustituir a Paulo Autuori, el técnico brasileño deja el cargo tras poco más de dos meses. Se hizo cargo del equipo en un periodo de inestabilidad, pero no pudo revertir la situación.", informó ESPN Brasil.

ESPN Brasil informó salida de Zé Ricardo en Sporting Cristal.

Siguiendo esa línea, desde Brasil observan los movimientos de Sporting Cristal en el mercado de pases. El club sabe que afronta un reto internacional ante equipos de ese país, por lo que ahora se informa que Hernán Barcos, ex Alianza Lima, se convirtió en el primer refuerzo de los celestes.

"Mientras buscaba al sustituto de Zé Ricardo, Sporting Cristal también trabajó para reforzar su plantilla. El elegido para liderar el resurgimiento del equipo es el veterano Hernán Barcos. El delantero argentino, muy conocido en el fútbol sudamericano y con etapas memorables en clubes como Palmeiras , Grêmio y Alianza Lima , firmó un contrato hasta diciembre de 2026. A sus 41 años, Barcos llega con la misión de aportar experiencia a un equipo que busca cambiar el rumbo de la temporada.", se lee en la nota.