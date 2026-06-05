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¡Oficial! Sporting Cristal anunció la salida de Zé Ricardo tras malos resultados

Con tan solo cuatro victorias, el técnico brasileño finaliza su estadía en el Rímac luego de los malos resultados conseguidos en la primera parte de la temporada.

Antonio Vidal
Sporting Cristal confirmó la salida de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
Sporting Cristal confirmó la salida de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal
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Sporting Cristal confirmó la salida de Zé Ricardo tras los malos resultados en el Torneo Apertura a través de un comunicado emitido en sus redes sociales. El club agradeció el profesionalismo del técnico brasileño, quien ejerció el cargo tras la salida de Paulo Autuori. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron y terminó el Apertura, dejando a los rimenses en zonas bajas, lo que les pondrá más presión en el Clausura.

Paralelo al certamen local, los celestes vivían otra historia en la Copa Libertadores. Sin embargo, no pudieron pasar a la siguiente fase y quedaron en el puesto de la Sudamericana, donde ahora deberán pelear en los 16avos de final para poder seguir avanzando.

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Sporting Cristal oficializa salida de Zé Ricardo

Sporting Cristal confirmó salida de Zé Ricardo

Sporting Cristal confirmó salida de Zé Ricardo

En el mensaje, Cristal dejó en claro que ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo para cerrar este capítulo y agradecieron el trabajo realizado tanto por el DT como por su comando técnico.

El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución”.

El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparador físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, se lee en el comunicado.

¿Cuántos partidos ganó Zé Ricardo con Sporting Cristal?

El técnico, de 55 años, ha podido dirigir un total de 14 partidos con el club del Rímac, donde solo ha podido ganar cuatro encuentros, además de registrar dos empates y ocho derrotas.

Partidos dirigidos por Zé Ricardo

Partidos dirigidos por Zé Ricardo

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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