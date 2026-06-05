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Confirmado: Sporting Cristal anuncia acuerdo definitivo con Hernán Barcos para el Clausura 2026

Carlos González, propietario de Sporting Cristal, confesó que quedó cerrada toda la documentación para que Hernán Barcos sea presentado en el club celeste.

Diego Medina
Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal.
Hernán Barcos será nuevo jugador de Sporting Cristal. | Foto: Composición LÍBERO.
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En las últimas horas, Sporting Cristal pudo confirmar a su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 por medio de su propietario Carlos González. En una entrevista al programa "Doble Punta", una de las autoridades del cuadro celeste aseguró que se cerró todo para la llegada de Hernán Barcos al plantel principal.

Sporting Cristal confirmó la salida de Zé Ricardo. Foto: composición Líbero/Sporting Cristal

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Sporting Cristal confirma fichaje de Hernán Barcos

Carlos González reveló en el mencionado programa que ayer (jueves 4 de junio), se cerró toda la documentación para que Hernán Barcos se una al primera equipo de Sporting Cristal. Si bien ya se aseguraba con anticipación la llegada del 'Pirata', ahora una voz oficial del club celeste lo corroboró.

Se dieron detalles del contrato de Hernán Barcos en Sporting Cristal. Foto: composición Líbero

Hernán Barcos lucirá la camiseta de Sporting Cristal. Foto: composición Líbero.

De esta manera, solo se aguarda que el atacante experimentado, quien fue bicampeón con Alianza Lima, arribe al Perú tras sus días de descanso y así ser presentado de manera oficial con camiseta de Sporting Cristal. Todo esto se llevará a cabo en los próximos días, así como los comunicados de las demás incorporaciones.

"Ayer se cerró toda la documentación para que Hernán Barcos llegue al plantel. La próxima semana será presentado cuando regrese a Lima", reveló Carlos González, propietario de Sporting Cristal.

¿Por qué Hernán Barcos no llegó a inicios del 2026?

Según informó Carlos González, se tuvo como opción dentro de los refuerzos para inicios de la temporada 2026 en Sporting Cristal, pero desconoce las razones que tomó la dirección deportiva para apostar por otras decisiones y dejar al 'Pirata' de lado. Hoy por hoy, desean al atacante argentino, nacionalizado peruano, para poder salir de los últimos lugares de la Liga 1.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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