Ni Vizeu, ni Benavente: Sporting Cristal a un paso de definir 2 salidas inminentes para el 2026

Sporting Cristal es el club que viene dando de qué hablar en este mercado de pases del fútbol peruano de cara al Torneo Clausura 2026. No solo el foco está en jugadores y comando técnico, sino también en algunos referentes que han formado parte de la institución celeste durante décadas. Estos son los casos de Jorge Soto y Carlos Lobatón, considerados por muchos como ídolos del cuadro cervecero.

Sporting Cristal evalúa salidas de Jorge Soto y Carlos Lobatón

Recientemente, el periodista Mauricio Loret de Mola confesó en el programa de TV 'Desmarcados' que Sporting Cristal no solo ha puesto el foco en los jugadores que no seguirán en el primer equipo, sino también en algunos integrantes que han formado parte del club durante muchos años: Carlos Lobatón y Jorge Soto.

Jorge Soto y Carlos Lobatón no seguirían laborando en Sporting Cristal.

El popular 'Loba' venía desempeñándose como gerente encargado del equipo de reserva en Sporting Cristal, mientras que el 'Camello' formaba parte del comando técnico de Zé Ricardo, así como de otros estrategas que han pasado por la institución celeste.

"Me dicen que hay personas importantes del club que podrían dejar la institución, podrían ser Carlos Lobatón y Jorge Soto los que dejen Sporting Cristal", reveló el periodista.

(VIDEO: Desmarcados)

En los próximos días se conocerá con más detalle todo lo que ocurra en la interna de Sporting Cristal, donde se comenta un sinfín de novedades que aún no son confirmadas al 100% por el mismo club. Si bien hay movimientos en el mercado de pases, este recién se abrirá de manera oficial a partir del 1 de julio.

Siguiendo esa línea, se espera con calma que el club celeste vaya anunciando poco a poco las nuevas incorporaciones que se sumarán al plantel con miras a competir en el Torneo Clausura 2026 y los playoffs de la Copa Sudamericana.