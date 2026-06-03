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Delantero de histórico club peruano no descartó jugar en Sporting Cristal: "Son opciones"
Cristal se prepara para la segunda parte de la temporada y busca reforzar su delantera, por lo que una figura de la Liga 1 no descartó la posibilidad de llegar al cuadro celeste.
Sporting Cristal se encuentra planificando lo que será la segunda parte de la temporada. Tras quedar en una posición crítica en el Torneo Apertura, buscará revertir su situación en el Clausura. Para ello, los celestes pretenden reforzar los puntos más débiles de su esquema, como la delantera, ya que la contratación de Felipe Vizeu no terminó de convencer y todo apunta a que dejará el club.
En ese sentido, en una reciente entrevista para A Presión, uno de los jugadores que ha sido vinculado con la institución celeste, Carlos Garcés, fue consultado sobre si ha existido algún acercamiento por parte de Cristal. El delantero señaló que, de momento, no ha recibido ninguna comunicación directa, aunque dejó en claro que el club sí estaría conversando con personas de su entorno.
¿Carlos Garcés fichará por Sporting Cristal?
Carlos Garcés habló sobre su posible fichaje por Sporting Cristal. Foto: A Presión
Ante la pregunta sobre si una de las opciones que tiene es Sporting Cristal, el delantero ecuatoriano señaló lo siguiente: "Podría ser. Directamente no han hablado conmigo, están conversando con personas allegadas a mí. Son opciones que se manejan, pero dependerá mucho de Cienciano, porque tengo contrato con ellos hasta el final de la temporada", fueron las primeras palabras de uno de los goleadores del Torneo Apertura.
Además, se le consultó sobre detalles de su contrato, sobre todo con respecto a una cláusula de salida. “Hay cláusulas de salida, pero eso lo maneja el club. Yo acá estoy feliz y tranquilo. Estamos en una ciudad y un equipo que me ha tratado bien. Si es una oferta que llega ahora tendrían que hablarla directamente con Cienciano”.
Rendimiento de Carlos Garcés en el Torneo Apertura
Carlos Garcés terminó como uno de los máximos goleadores de la primera parte del torneo peruano. El delantero ecuatoriano fue el segundo máximo artillero del campeonato junto a Alejandro Hohberg, quien marcó 11 tantos, mientras que el ecuatoriano, de 36 años, anotó 10.
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