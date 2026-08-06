Juan Manuel Requena tuvo rotundas palabras sobre el Universitario vs Sporting Cristal: "No sé si es un clásico"

Juan Manuel Requena, una de las recientes incorporaciones de Universitario de Deportes, habló sobre lo que será el encuentro contra Sporting Cristal en el Estadio Monumental, por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1. El centrocampista contó cómo se encuentra el elenco merengue para este partidazo.

Requena habló sobre el próximo partido contra Sporting Cristal. Foto: Raúl Chávez

“Llegamos bien, con muchas ganas. Va a ser un partido lindo para nosotros. El equipo está trabajando, corrigiendo errores que se han cometido y tratando de valorar también cosas buenas que se han hecho”, fueron las primeras declaraciones del jugador para el periodista Raúl Chávez.

El ex Unión La Calera también abordó el tema sobre la lucha por el Clausura. “Sin duda. Tenemos 6 puntos sobre 9 y estamos bien. El grupo está comprometido, bien, trabajando, puliendo detalles para poder salir adelante”.

Para después analizar la previa al encuentro entre los cremas y celestes, y señaló que no sabe si es un clásico como tal, pero sí considera que será un partido lindo.

“Es un partido hermoso que todo jugador quiere jugar y también entendemos el fanatismo y esas ganas que tiene la gente para poder ganar esos partidos que son importantes. No sé si es un clásico clásico, pero es un partido lindo”.

“Todos saben que tienen jugadores de jerarquía, tienen buen plantel, jugó Copa, pero confiamos plenamente en nosotros. Sabemos que tenemos uno de los mejores equipos del país, así que competiremos para poder conseguir ese triunfo”, finalizó.