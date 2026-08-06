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Mauro Cantoro tuvo duras palabras sobre la presencia de Hernán Barcos en el Monumental: "¿Miedo?"
El 'Toro' calentó la previa de lo que será el Universitario contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura con tajante comentario sobre el 'Pirata'.
Faltan pocas horas para que Universitario reciba a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que los análisis previos al duelo se vienen dando. Uno de ellos es el de Mauro Cantoro, exjugador crema que fue consultado sobre si genera algún tipo de ‘temor’ la presencia de Hernán Barcos en el Estadio Monumental, debido a que el delantero argentino viene teniendo un buen rendimiento con los rimenses.
El 'Toro' reconoció que no existe algún tipo de miedo. Sin embargo, admitió que sí hay respeto por el jugador de 42 años, quien actualmente defiende la camiseta celeste. No obstante, lo que sí reconoció es que la 'U' debe preocuparse más por otro jugador de Cristal.
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Mauro Cantoro habló previo al duelo de Universitario vs Sporting Cristal
"¿Miedo? No. Que vaya Barcos al Monumental no genera ningún tipo de temor. Obviamente, existe cierto respeto por un jugador de su jerarquía, pero hoy la 'U' tiene que preocuparse más por otros futbolistas de Cristal", fueron las palabras de Cantoro durante la emisión del programa 'Desmarcados'.
¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?
El partido se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en Lima, recinto deportivo con capacidad para albergar a 80.093 aficionados.
¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?
El duelo entre Universitario y Sporting Cristal podrá ser visto a través de las señales de L1 MAX y L1 Play.
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