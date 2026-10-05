Este lunes 5 de octubre, los movimientos sísmicos continúan llamando la atención entre los peruanos. Consulta aquí el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor registrado en el país, con datos de magnitud, epicentro, profundidad, hora y las zonas. ¿Lima vivió un reciente temblor?

Temblor HOY, lunes 5 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú 07:13 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 05/10/2026 05:32:49

Magnitud: 4.2

Profundidad: 95km

Latitud: -16.19

Longitud: -72.74

Referencia: 29 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa 07:12 Bienvenidos Revisa los últimos temblores registrados hoy, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.