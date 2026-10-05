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Temblor HOY, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú EN VIVO: magnitud, epicentro y último reporte del IGP

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú hoy, lunes 5 de octubre del 2026, incluyendo su magnitud, epicentro y profundidad.

Melanni Miranda
Temblor HOY, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú EN VIVO: último reporte vía IGP.
Temblor HOY, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú EN VIVO: último reporte vía IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Este lunes 5 de octubre, los movimientos sísmicos continúan llamando la atención entre los peruanos. Consulta aquí el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor registrado en el país, con datos de magnitud, epicentro, profundidad, hora y las zonas. ¿Lima vivió un reciente temblor?

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Temblor HOY, lunes 5 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú

07:13
5/10/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 05/10/2026 05:32:49
  • Magnitud: 4.2
  • Profundidad: 95km
  • Latitud: -16.19
  • Longitud: -72.74
  • Referencia: 29 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa
07:12
5/10/2026

Bienvenidos

Revisa los últimos temblores registrados hoy, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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