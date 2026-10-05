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Temblor HOY, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú EN VIVO: magnitud, epicentro y último reporte del IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú hoy, lunes 5 de octubre del 2026, incluyendo su magnitud, epicentro y profundidad.
Este lunes 5 de octubre, los movimientos sísmicos continúan llamando la atención entre los peruanos. Consulta aquí el reporte actualizado del IGP sobre el último temblor registrado en el país, con datos de magnitud, epicentro, profundidad, hora y las zonas. ¿Lima vivió un reciente temblor?
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Temblor HOY, lunes 5 de octubre: reporte del IGP sobre el último sismo en Perú
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA
- Fecha y Hora Local: 05/10/2026 05:32:49
- Magnitud: 4.2
- Profundidad: 95km
- Latitud: -16.19
- Longitud: -72.74
- Referencia: 29 km al SO de Aplao, Castilla - Arequipa
Bienvenidos
Revisa los últimos temblores registrados hoy, lunes 5 de octubre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.
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