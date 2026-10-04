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Temblor HOY, domingo 4 de octubre, en Perú EN VIVO: magnitud, epicentro y último reporte del IGP
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú este domingo 4 de octubre, incluyendo su magnitud y epicentro. ¡A estar preparados!
Este domingo 4 de octubre, los movimientos sísmicos siguen captando la atención de todos los peruanos. Por ello, en Líbero te compartimos el informe más reciente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalla el último temblor ocurrido en el país. ¿Cuál fue la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora en que se produjo?
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Temblor HOY, domingo 4 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO
TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN TUMBES
- Fecha y Hora Local: 04/10/2026 03:57:19
- Magnitud: 4.5
- Profundidad: 39km
- Latitud: -3.05
- Longitud: -80.30
- Intensidad: II-III Zarumilla
- Referencia: 50 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes
TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN HUÁNUCO
- Fecha:04/10/2026 03:27:19
- Mag:3.5
- Prof:14km
- Lat:-9.84
- Long:-75.54
- Int:II-III Codo del Pozuzo
- Ref:21 km al SO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco
TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN PIURA
- Fecha y Hora Local: 04/10/2026 03:14:10
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 34km
- Latitud: -4.34
- Longitud: -81.31
- Intensidad: II-III Talara
- Referencia: 27 km al N de Talara, Talara - Piura
Bienvenidos
Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este domingo 4 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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