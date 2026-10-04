Temblor HOY, domingo 4 de octubre, en Perú EN VIVO: magnitud, epicentro y último reporte del IGP

Este domingo 4 de octubre, los movimientos sísmicos siguen captando la atención de todos los peruanos. Por ello, en Líbero te compartimos el informe más reciente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalla el último temblor ocurrido en el país. ¿Cuál fue la magnitud, el epicentro, la profundidad y la hora en que se produjo?

Temblor HOY, domingo 4 de octubre, en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO 07:18 TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN TUMBES Fecha y Hora Local: 04/10/2026 03:57:19

Magnitud: 4.5

Profundidad: 39km

Latitud: -3.05

Longitud: -80.30

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 50 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes 07:17 TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN HUÁNUCO Fecha:04/10/2026 03:27:19

Mag:3.5

Prof:14km

Lat:-9.84

Long:-75.54

Int:II-III Codo del Pozuzo

Ref:21 km al SO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco 07:16 TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN PIURA Fecha y Hora Local: 04/10/2026 03:14:10

Magnitud: 3.7

Profundidad: 34km

Latitud: -4.34

Longitud: -81.31

Intensidad: II-III Talara

Referencia: 27 km al N de Talara, Talara - Piura 07:14 Bienvenidos Mantente informado sobre los últimos sismos registrados en Perú durante este domingo 4 de octubre de 2026. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer la hora, magnitud, profundidad y epicentro de cada movimiento telúrico reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).