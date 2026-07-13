Cambio de último minuto en la llegada de Juan Manuel Requena a Universitario: "Finalmente..."

Universitario de Deportes emocionó a sus hinchas tras anunciar la contratación de Juan Manuel Requena, quien supuestamente llegaba este lunes 13 de julio a Lima para incorporarse al club de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. No obstante, la situación cambió a último minuto y hay novedades.

El periodista Gustavo Peralta había indicado que el mediocampista argentino iba a aterrizar en el Aeropuerto Jorge Chávez del Callao a las 7.00 p. m. y de ahí dirigirse a la capital del Perú. Lamentablemente, ahora brindó nueva información a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el mencionado comunicador, el vuelo de Juan Manuel Requena sufrió una modificación y su nueva hora de llegada es a las 10.00 p. m. en Perú. La buena noticia es que la negociación no se cayó y sí jugará en Universitario de Deportes, aunque, de todas formas, los hinchas se incomodaron.

Juan Manuel Requena jugaba en Unión La Calera.

La amargura de los aficionados se debe a que habían acudido al aeropuerto a las 6.00 p. m. con el objetivo de esperar al mediocampista, pero, por el retraso en el despegue, tuvieron que quedarse cuatro horas más de lo planeado.

Trayectoria de Juan Manuel Requena