Futbolista de Universitario fue vendido al Sporting de Lisboa: "Conservará el 20%"
Universitario de Deportes vendió a uno de sus futbolistas al Sporting de Lisboa, a pocos días de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes dio una tremenda sorpresa a sus hinchas, ya que en pleno mercado de fichajes confirmó la transferencia de uno de sus futbolistas más talentosos al Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal. Todo ello, a pocos días de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Nos referimos a Sebastián Osorio, mediocampista colombiano que acaba de cumplir 18 años y tiene un acuerdo de palabra para nacionalizarse peruano, incluso ha conversado con la FPF con el objetivo de formar parte de nuestra selección en un futuro. Este traspaso lo notificó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, donde brindó detalles al respecto.
“El acuerdo es beneficioso para Universitario, ya que el club recibirá dinero por la transferencia (algo que buscaba la administración crema). Sin embargo, lo más importante son los hitos y objetivos incluidos en el contrato, que podrían generar ingresos adicionales para la institución si el jugador los cumple”, indicó el mencionado comunicador.
Sebastián Osorio con la camiseta de Universitario.
Asimismo, el periodista comunicó que Universitario de Deportes se quedará con el 20% del pase de Sebastián Osorio ante una eventual venta millonaria más adelante. Cabe recordar que en la reserva del Sporting de Lisboa ya hay otro peruano: Víctor Guzmán, procedente de Alianza Lima.
¿Sebastián Osorio jugará para Perú?
El futbolista nació en Colombia, pero por haber vivido una gran parte en nuestro país se siente encariñado y tiene un acuerdo con la FPF para formar parte de la selección peruana. Desde enero del presente año está en los planes del combinado nacional para convocarlo a la sub-20.
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