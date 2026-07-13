0

Futbolista de Universitario fue vendido al Sporting de Lisboa: "Conservará el 20%"

Universitario de Deportes vendió a uno de sus futbolistas al Sporting de Lisboa, a pocos días de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1.

Francisco Esteves
Futbolista de Universitario fue vendido al Sporting de Lisboa.
Futbolista de Universitario fue vendido al Sporting de Lisboa. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Universitario de Deportes dio una tremenda sorpresa a sus hinchas, ya que en pleno mercado de fichajes confirmó la transferencia de uno de sus futbolistas más talentosos al Sporting de Lisboa, uno de los clubes más importantes de Portugal. Todo ello, a pocos días de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Filtran que Rodrigo Ureña recibió llamadas del entorno de Velazco.

PUEDES VER: Filtran que Rodrigo Ureña recibió llamadas del entorno de Velazco: "Intención de regresar"

Nos referimos a Sebastián Osorio, mediocampista colombiano que acaba de cumplir 18 años y tiene un acuerdo de palabra para nacionalizarse peruano, incluso ha conversado con la FPF con el objetivo de formar parte de nuestra selección en un futuro. Este traspaso lo notificó el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, donde brindó detalles al respecto.

El acuerdo es beneficioso para Universitario, ya que el club recibirá dinero por la transferencia (algo que buscaba la administración crema). Sin embargo, lo más importante son los hitos y objetivos incluidos en el contrato, que podrían generar ingresos adicionales para la institución si el jugador los cumple”, indicó el mencionado comunicador.

Sebastián Osorio, Universitario de Deportes

Sebastián Osorio con la camiseta de Universitario.

Asimismo, el periodista comunicó que Universitario de Deportes se quedará con el 20% del pase de Sebastián Osorio ante una eventual venta millonaria más adelante. Cabe recordar que en la reserva del Sporting de Lisboa ya hay otro peruano: Víctor Guzmán, procedente de Alianza Lima.

¿Sebastián Osorio jugará para Perú?

El futbolista nació en Colombia, pero por haber vivido una gran parte en nuestro país se siente encariñado y tiene un acuerdo con la FPF para formar parte de la selección peruana. Desde enero del presente año está en los planes del combinado nacional para convocarlo a la sub-20.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima contará con goleador del Bayern Múnich para el Torneo Clausura 2026

  2. Se fue de Alianza Lima y ahora firmará por ADT de cara al Clausura 2026: "Atacante"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano