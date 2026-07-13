¡No es Kevin Serna! Futbolista colombiano cerca de jugar para la selección peruana

La selección peruana viene preparándose para las Eliminatorias al Mundial 2030 de la FIFA, ya que tiene la misión de regresar al prestigioso torneo internacional luego del fracaso que significó el camino a la edición 2026. Para ello, la FPF se encuentra reclutando a los mejores futbolistas.

En ese sentido, recientemente se confirmó que un talentoso mediocampista colombiano está cerca de nacionalizarse para poder defender la camiseta del combinado patrio. Se trata de Sebastián Osorio, quien actualmente forma parte de Universitario de Deportes, pero pronto viajará a Portugal.

El volante acaba de firmar por Sporting de Lisboa, según información del periodista Gustavo Peralta, y por ello surgió la duda sobre si defenderá a la selección peruana en el futuro. Resulta que de todas formas se naturalizará debido a que mantiene contacto con la Federación Peruana de Fútbol y le dio su palabra.

Sebastián Osorio en la 'U'.

Asimismo, desde inicios de este año el combinado sub-20 de Perú conversa con Sebastián Osorio para que forme parte del equipo, y solo falta que se concrete su nacionalización. Por ello, pronto podremos ver un nuevo rostro vistiendo los colores de la Bicolor.

Números de Sebastián Osorio este 2026

Recientemente, Osorio volvió a Universitario de Deportes luego de haber disputado la Liga 2 durante la primera parte de la temporada con la Universidad César Vallejo, donde estaba a préstamo. Durante su estadía en Trujillo jugó un total de siete partidos y llegó a convertir un gol.