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¿Se retira? Pedro Gallese habló sobre su continuidad en la selección peruana: "Estoy..."

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, habló sobre su futuro en la Blanquirroja tras disputar el partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali.

Eduardo Chirinos
Pedro Gallese aclaró su futuro con la selección peruana.
Pedro Gallese aclaró su futuro con la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
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Pedro Gallese, arquero de la selección peruana y Deportivo Cali, habló sobre su futuro en la Bicolor y confesó que ver el Mundial 2026 por televisión le genera sentimientos encontrados al no haber podido clasificar a la máxima fiesta del fútbol. El portero de 36 años definió si continuará defendiendo la portería del equipo que dirige Mano Menezes.

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¿Qué dijo Pedro Gallese?

En declaraciones para América TV, el “pulpo” envió un mensaje de esperanza a la hinchada peruana, expresando su confianza en volver a un Mundial y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones físicas para afrontar el nuevo proceso clasificatorio con miras al próximo Mundial del 2030. El guardameta no pierde la fe en realizar totalmente distinta al de las clasificatorias anteriores.

Físicamente estoy muy bien, me siento con fuerzas para una eliminatoria más. Una envidia (ver el Mundial por TV), cómo Perú no está en ese campeonato tan lindo, pero seguro que vamos a regresar”, señaló el arquero, confirmando sus deseos de seguir jugando en la selección nacional.

Pedro Gallese

Pedro Gallese jugó todo el primer tiempo del Alianza vs Deportivo Cali.

Su regreso a Matute

En otro momento, Gallese habló sobre su regreso al Estadio de Matute tras varios años y resaltó el trato cordial que ha recibido, así como el cariño de la hinchada aliancista, que lo recuerda por su paso por el club en la temporada 2019, donde ayudó a ganar el Torneo Clausura de ese año.

Contento, feliz de regresar después de 6 o 7 años a jugar a Matute y con la gente que te reconoce muy bien. Un ambiente lindo. Alianza siempre tiene este ambiente”, sostuvo Gallese, quien jugó todo el primer tiempo en la victoria de Deportivo Cali por 2-0 ante Alianza Lima. Para la segunda mitad del partido, fue reemplazado por el portero panameño Alejandro Rodríguez.

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