Alianza Lima anuncia tremendo regreso a poco del Torneo Clausura: "El tridente está listo"

Uno de los clubes más grandes e importantes del Perú es Alianza Lima, por lo que su hinchada le exige cada año conseguir títulos. A poco de que comience el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, la afición espera refuerzos de categoría, y el cuadro blanquiazul sorprendió con una noticia inesperada.

Como se sabe, los íntimos no han hecho contrataciones para la segunda parte de la temporada, lo que genera incertidumbre entre sus aficionados. En medio de ello, el club informó sobre un regreso que emocionó a algunos de sus seguidores, aunque no se trata de un futbolista.

“Vuelve el programa donde se debate, se goza y se viva Alianza como en la tribuna. Prepárense porque el Tridente está listo para esta tarde”, indicó Alianza Lima en sus redes sociales y notificó a sus hinchas el regreso de la Cabina Blanquiazul, programa que podrás ver en YouTube.

Alianza Lima y su programa.

Este podcast cuenta con la presencia de Óscar Vílchez, Diego Ceskel y Mauricio Egues, quienes estarán este domingo 12 de julio desde las 3.00 p. m. en Alianza Lima TV para comentar el partido de preparación ante Deportivo Cali en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Cali comenzó a las 3.30 p. m. de Perú y Colombia, el domingo 12 de julio. El amistoso entre ambas escuadras se transmite en señal abierta por América TV para todo el territorio peruano. Igualmente, en el diario Líbero te brindamos el minuto a minuto con todas las incidencias.