Sport Boys apabulló 4-1 a Alianza Lima y preocupa a hinchas blanquiazules de cara al Clausura

Alianza Lima sigue preparándose para el Torneo Clausura de la Liga 1 y busca repetir lo hecho en el Apertura. Por ello, disputa amistosos que le permitan darles el rodaje necesario a las principales figuras del esquema de Pablo Guede. Recientemente jugó un amistoso ante Sport Boys del Callao, en Lurín, que servirá como preparación para la segunda parte del año.

Este sábado 11 de julio, Alianza disputó un amistoso contra Sport Boys en las instalaciones de EGB, a puertas cerradas, que le permitió a Guede afinar detalles para el Clausura. Sin embargo, el elenco blanquiazul cayó por 4-1, resultado que sorprendió a los hinchas, quienes no están conformes.

Aunque Alianza Lima no ha informado nada de momento, el hombre de prensa José Varela dio a conocer esta información. Cabe señalar que se alineó a jugadores que no aparecerán en la lista para el amistoso programado contra Deportivo Cali, así como a algunos juveniles de la Liga 3. Es decir, fue un equipo mixto.

Sport Boys le ganó Alianza Lima

¿De quiénes fueron los goles del amistoso entre Alianza Lima y Sport Boys?

Para complementar la información, los goles fueron de Rolando Díaz, Jostin Alarcón, Nicolás Da Campo y Percy Liza, quienes le dieron la victoria al cuadro chalaco, de acuerdo con la información del periodista Ernesto Macedo.

Así fue la formación de Sport Boys: Melián; Saba, Zambrano, Dulanto, Loyola; Illanes, Da Campo, Alarcón; Díaz, Liza y Nequecaur (4-3-3). Después ingresaron Nolasco (arquero), Alfani, Víctor Flores y Gonzáles Peña.

¿Cuándo debuta Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura frente a Sport Huancayo el próximo 19 de julio. El encuentro se disputará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria. La transmisión estará a cargo de L1 MAX, disponible en los servicios de Movistar TV y DirecTV. Además, el compromiso podrá seguirse vía streaming mediante Movistar Play y DGO.