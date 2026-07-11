Jugador de casi medio millón jugará en Matute y deja firme mensaje a Alianza Lima: "Contento"

Alianza Lima se prepara para su enfrentamiento de este domingo ante Deportivo Cali, en un amistoso que se jugará en Matute. Antes del duelo, el elenco colombiano ya pisó suelo peruano para hospedarse y alistarse para este compromiso. Sin embargo, un jugador valorizado en casi medio millón sorprendió al hablar de Paolo Guerrero y Luis Advíncula, referentes del cuadro blanquiazul. Además, mencionó sus expectativas antes de volver a pisar el estadio Alejandro Villanueva.

El jugador en cuestión es Pedro Gallese, quien se mostró contento de volver al club que fue fundamental para su carrera y señaló que será un encuentro muy especial, que servirá como preparación para ambos elencos.

"Es un partido amistoso, de preparación tanto para Alianza Lima como para nosotros. Estoy contento de poder jugar en Matute de nuevo", fueron las primeras palabras del portero de Deportivo Cali.

Pedro Gallese envió fuerte mensaje a Paolo Guerrero y Luis Advíncula

En otro momento, el ‘Pulpo’ fue consultado sobre si ha hablado con Paolo Guerrero y Luis Advíncula, sus compañeros en la selección peruana, a quienes enfrentará. "Todavía no hemos podido hablar con Paolo Guerrero ni Advíncula, pero seguramente lo haremos en la cancha", respondió.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Cali?

El encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Cali se llevará a cabo este domingo 12 de julio y se podrá seguir desde las 3.30 p. m. El cotejo será transmitido en señal abierta a nivel nacional por América Televisión (canal 4 y 704 en HD) y por streaming, a través de su aplicación América tvGO.

Clubes donde jugó Pedro Gallese