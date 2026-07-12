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DT de Deportivo Cali y su fuerte calificativo de Gallese previo al partido contra Alianza: "Es un gran..."
Rafael Dudamel habló con los medios sobre cómo ve el partido ante Alianza Lima. Además, dedicó comentarios rotundos sobre Pedro Gallese.
Alianza Lima se prepara para enfrentarse a Deportivo Cali en un encuentro que se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva. Este compromiso servirá para que los dirigidos por Pablo Guede puedan afianzarse en el esquema que el técnico argentino desea implementar en el Torneo Clausura de la Liga 1.
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En una reciente conversación con los medios, Rafael Dudamel, DT del elenco visitante, se pronunció sobre lo que será el compromiso y dejó buenas sensaciones al respecto. Sin embargo, también sorprendió cuando habló de Pedro Gallese, a quien llenó de elogios por la manera en que transmite seguridad en el arco de Cali.
"Venir a Lima y jugar contra Alianza, para nosotros va a ser una buena experiencia, para nuestro equipo que está en formación. Será una medida importante para saber en qué punto estamos, ya que en 15 días empieza nuestro torneo", fueron las primeras palabras del estratega venezolano, que no dudó en considerar al elenco blanquiazul como un gran rival.
"Es un gran equipo, muy físico, tácticamente muy bien trabajado, con muy buenos argumentos, por eso estoy seguro que será de gran valor este amistoso para nosotros", complementó el DT.
DT de Deportivo Cali sobre Pedro Gallese
En otro momento, fue consultado sobre cómo considera al portero de la selección peruana y tuvo palabras muy positivas al respecto. "Pedro es un gran líder, es un arquero top, un futbolista importantísimo para nuestro equipo. Es uno de nuestros capitanes y un referente, es un gusto tenerlo. Tener a Pedro es sinónimo de garantía, es uno de los mejores de Sudamérica".
¿Cuándo juega Alianza Lima contra Deportivo Cali?
El duelo entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio. El compromiso comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana) y podrá verse por la señal abierta de América Televisión (canales 4 y 704 HD). Además, la afición también tendrá la opción de seguir el encuentro vía streaming a través de la plataforma América tvGO.
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