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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali y dónde ver partido amistoso contra Pedro Gallese?
Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Cali en un emocionante encuentro internacional en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de su preparación para el Torneo Clausura.
Alianza Lima recibirá la visita de Deportivo Cali en lo que será un compromiso internacional pactado en el Estadio Alejandro Villanueva, donde ambos equipos protagonizarán un choque emocionante de principio a fin. Bajo este contexto, también será el reencuentro de la afición con Pedro Gallese. El portero de la selección peruana, tras su llegada al país, no dudó en mostrarse contento por este partido, en el que enfrentará a sus compañeros Paolo Guerrero y Luis Advíncula.
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Banner oficial del amistoso.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali?
El encuentro está pactado para llevarse a cabo desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países, para que no te pierdas el partido de los blanquiazules.
- México (CDMX): 2.30 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela y Chile: 4.30 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia): 5.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali?
El partido amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali será transmitido por América Televisión, a través de su señal abierta (canal 4 y 704 HD). Además, estará disponible vía streaming mediante la plataforma América TV GO para todo el territorio nacional.
Entradas para Alianza Lima contra Deportivo Cali
Los boletos para el amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali tienen precios que oscilan entre S/15,90 y S/250, y están disponibles a través de la plataforma Joinnus.
- Occidente Lateral - Experiencia Matchday: S/249,90
- Palco Apuesta Total: S/99,90
- Occidente Central: S/79,90
- Oriente: S/39,90
- Oriente (Conadis): S/19,90
- Norte: S/15,90
- Sur: S/15,90
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