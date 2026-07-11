0
ANTESALA
Noruega vs Inglaterra por cuartos de final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali y dónde ver partido amistoso contra Pedro Gallese?

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Cali en un emocionante encuentro internacional en el Estadio Alejandro Villanueva, como parte de su preparación para el Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Fecha y canales para ver Alianza Lima - Deportivo Cali por amisto internacional. Foto: composición Líbero/IG
Fecha y canales para ver Alianza Lima - Deportivo Cali por amisto internacional. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Alianza Lima recibirá la visita de Deportivo Cali en lo que será un compromiso internacional pactado en el Estadio Alejandro Villanueva, donde ambos equipos protagonizarán un choque emocionante de principio a fin. Bajo este contexto, también será el reencuentro de la afición con Pedro Gallese. El portero de la selección peruana, tras su llegada al país, no dudó en mostrarse contento por este partido, en el que enfrentará a sus compañeros Paolo Guerrero y Luis Advíncula.

Jugador de casi medio millón llegó al Perú para volver a Matute. Foto: composición Líbero/Alianza Lima/Jax Latin Media

PUEDES VER: Jugador de casi medio millón jugará en Matute y deja firme mensaje a Alianza Lima: "Contento"

Alianza Lima

Banner oficial del amistoso.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El encuentro está pactado para llevarse a cabo desde las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países, para que no te pierdas el partido de los blanquiazules.

  • México (CDMX): 2.30 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 4.30 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (Brasilia): 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El partido amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali será transmitido por América Televisión, a través de su señal abierta (canal 4 y 704 HD). Además, estará disponible vía streaming mediante la plataforma América TV GO para todo el territorio nacional.

Entradas para Alianza Lima contra Deportivo Cali

Los boletos para el amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali tienen precios que oscilan entre S/15,90 y S/250, y están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

  • Occidente Lateral - Experiencia Matchday: S/249,90
  • Palco Apuesta Total: S/99,90
  • Occidente Central: S/79,90
  • Oriente: S/39,90
  • Oriente (Conadis): S/19,90
  • Norte: S/15,90
  • Sur: S/15,90
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones de Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica: el once celeste por Copa de la Liga

  2. Universitario vs Millonarios EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido amistoso

  3. Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO: dónde ver y a qué hora juegan por Copa de la Liga

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano