Paolo Guerrero mantiene firme su meta de conquistar el título nacional con Alianza Lima, pero en Matute también piensan en el largo plazo. Por esa razón, Pablo Guede decidió administrar las cargas físicas del delantero de 42 años durante la mini pretemporada, con el fin de tenerlo en plenitud a lo largo del segundo semestre.

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Aunque el 'Depredador' se encuentra en óptimas condiciones y está apto para disputar el amistoso ante Deportivo Cali, el comando técnico tiene previsto que Federico Girotti sea el centrodelantero desde el inicio del encuentro.

La intención es que Guerrero sume minutos en la segunda parte, tal como ocurrió en la planificación de los últimos amistosos, para llegar en mejor forma al debut del Torneo Clausura.

El experimentado atacante fue una de las principales figuras de Alianza Lima durante el Torneo Apertura y Guede considera que dosificar su esfuerzo será fundamental para mantener su rendimiento en la recta final de la temporada.

Mientras tanto, el futuro del goleador continúa siendo una incógnita. En Matute esperan que primero cierre el año al máximo nivel y luego defina si pondrá fin a su carrera como profesional o si extenderá su trayectoria hasta mediados de 2027.