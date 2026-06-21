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Paolo Guerrero evalúa seguir jugando hasta 2027 y aplazar su retiro
El delantero de Alianza Lima atraviesa un gran momento futbolístico y analiza extender su carrera una temporada más.
Cuando todo hacía indicar que Paolo Guerrero pondría fin a su carrera al término de la temporada 2026, su presente en Alianza Lima podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Desde el entorno del delantero trascendió que el máximo goleador histórico de la selección peruana evalúa extender su actividad profesional hasta 2027.
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Hace algunos meses, el propio atacante había señalado que este sería su último año en el fútbol. Sin embargo, su rendimiento dentro del campo y la posibilidad de disputar una nueva edición de la Copa Libertadores lo han llevado a reconsiderar esa decisión.
A sus 42 años, Guerrero continúa mostrando vigencia. El capitán histórico de la 'Bicolor' se siente fuerte físicamente, mantiene continuidad en competencia y sigue siendo una pieza importante en el esquema de Alianza Lima.
La opción de prolongar su carrera también responde a su deseo de mantenerse competitivo y cerrar su etapa como futbolista en plenitud. Por ahora, no existe una decisión definitiva, pero la posibilidad de verlo una temporada más en las canchas cobra cada vez más fuerza.
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Mientras tanto, el 'Depredador' también construye su futuro fuera del terreno de juego. Cuenta con licencia Pro de entrenador y viene realizando estudios relacionados con la dirección deportiva, preparándose para una nueva etapa cuando llegue el momento de colgar los chimpunes.
Paolo Guerrero sigue sumando capítulos a una trayectoria marcada por los goles, los títulos y el liderazgo. Todo indica que esa historia aún no ha llegado a su final.
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