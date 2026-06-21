Se confirmó primer refuerzo de Alianza Lima para el Clausura: "El lunes está citado..."

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Alianza Lima vuelve a los entrenamientos con miras al Torneo Clausura y se acaba de confirmar el primer jale del elenco victoriano para el segundo semestre. ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima quiere conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1
Alianza Lima quiere conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 | Foto: Club Alianza Lima
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Alianza Lima se alista para el Torneo Clausura, certamen que también quiere conquistar para ser campeón nacional sin necesidad de jugar los playoffs. Este 22 de junio comienza la mini pretemporada al mando de Pablo Guede y las prácticas tendrán una novedad que ha generado diferentes reacciones entre los hinchas.

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De acuerdo con la información del periodista Kevin Pacheco, en Matute han gestionado con éxito el retorno de Cristian Neira, jugador que pertenece al elenco íntimo y que esta mitad de año jugó prestado en Atlético Grau. El volante se debe presentar a los entrenamientos en el complejo Esther Grande de Bentín, en Lurín.

Cristian Neira vuelve a Alianza Lima. Volante que jugó la primera parte de la temporada con Atlético Grau, retorna al club blanquiazul, con quien mantiene contrato, a solicitud del área deportiva. El lunes está citado en EGB”, dijo el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Foto: Luis Jiménez | GLR

Cristian Neira con camiseta de Alianza Lima en 2024

Recordemos que el 'Rusito' fichó por Alianza Lima para la temporada 2024, donde, más allá de un inicio que ilusionó, no pudo consolidarse y en 2025 fue prestado a Cienciano. Este año, como ya se mencionó, disputó el Apertura con Atlético Grau. En ambos equipos ha mostrado protagonismo y ha gozado de continuidad.

Neira deberá luchar por un puesto en una zona del mediocampo donde el titular indiscutible es Fernando Gaibor, por lo que será una bune alternativa al talentoso jugador ecuatoriano.

Números de Cristian Neira en Alianza Lima

En 2024, Cristian Neira jugó un total de 14 partidos y marcó un gol (a Sport Boys); además, el 'Rusito' no registró asistencias. El mediocampista de 25 años va por su revancha.


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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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