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¿Continuidad de Pablo Guede corre peligro en Alianza Lima tras venta de acreencias? Lo que se sabe

Tras la venta de acreencias y renuncia de Fernando Cabada, Alianza Lima es un mar de dudas y el futuro de Pablo Guede como director técnico es incierto.

Francisco Esteves
¿Continuidad de Pablo Guede corre peligro en Alianza Lima?
¿Continuidad de Pablo Guede corre peligro en Alianza Lima? | Foto: Liga 1 - X.
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Recientemente se confirmó que las acreencias mayoritarias de Alianza Lima fueron vendidas a Fernando Farah y Antonio Bermejo, lo que desencadenó que Fernando Cabada pusiera su cargo a disposición como administrador de la institución. A raíz de ello, los hinchas, que ya están preocupados, quieren saber si Pablo Guede continuará como director técnico para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 o si habrá algún cambio.

Fernando Cabada no seguirá siendo administrador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Administrador de Alianza Lima renunció a su cargo tras la venta de las acreencias del club íntimo

Esta noticia causó revuelo en el mundo blanquiazul debido a que, probablemente, habrá muchos cambios en el equipo, al menos a nivel administrativo. Por ello, los aficionados se encuentran alarmados y creen que podrían venir tiempos oscuros para el cuadro de Matute. No obstante, la prioridad es saber qué sucederá con el entrenador argentino que, por ahora, se encuentra en su país por temas de salud.

De acuerdo con una entrevista con RPP, Fernando Cabada aseguró que la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima dependerá totalmente de la nueva administración que ingrese a la institución deportiva. Es decir, no confirmó ni descartó la continuidad del director técnico, que acaba de salir campeón del Torneo Apertura 2026 y entusiasma a los hinchas con la obtención de la Liga 1 esta temporada.

Pablo Guede, Alianza Lima

Pablo Guede salió campeón del Torneo Apertura.

Además, lo más probable es que el argentino se quede en el club debido a que no tendría sentido sacarlo, teniendo en cuenta su rendimiento y que es muy querido por el pueblo blanquiazul. No obstante, todo este tema se definirá una vez se haya establecido a la nueva administración del elenco victoriano, lo que se espera suceda en las próximas semanas y antes de que se reanude el campeonato.

Fernando Cabada puso su cargo a disposición

He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición. Asumo esta decisión con la satisfacción de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, al fortalecimiento de la institución durante un período de importantes desafíos y transformaciones”, indicó Fernando Cabada mediante un comunicado para todos los seguidores de Alianza Lima.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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