¿Continuidad de Pablo Guede corre peligro en Alianza Lima tras venta de acreencias? Lo que se sabe

Recientemente se confirmó que las acreencias mayoritarias de Alianza Lima fueron vendidas a Fernando Farah y Antonio Bermejo, lo que desencadenó que Fernando Cabada pusiera su cargo a disposición como administrador de la institución. A raíz de ello, los hinchas, que ya están preocupados, quieren saber si Pablo Guede continuará como director técnico para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 o si habrá algún cambio.

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Esta noticia causó revuelo en el mundo blanquiazul debido a que, probablemente, habrá muchos cambios en el equipo, al menos a nivel administrativo. Por ello, los aficionados se encuentran alarmados y creen que podrían venir tiempos oscuros para el cuadro de Matute. No obstante, la prioridad es saber qué sucederá con el entrenador argentino que, por ahora, se encuentra en su país por temas de salud.

De acuerdo con una entrevista con RPP, Fernando Cabada aseguró que la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima dependerá totalmente de la nueva administración que ingrese a la institución deportiva. Es decir, no confirmó ni descartó la continuidad del director técnico, que acaba de salir campeón del Torneo Apertura 2026 y entusiasma a los hinchas con la obtención de la Liga 1 esta temporada.

Pablo Guede salió campeón del Torneo Apertura.

Además, lo más probable es que el argentino se quede en el club debido a que no tendría sentido sacarlo, teniendo en cuenta su rendimiento y que es muy querido por el pueblo blanquiazul. No obstante, todo este tema se definirá una vez se haya establecido a la nueva administración del elenco victoriano, lo que se espera suceda en las próximas semanas y antes de que se reanude el campeonato.

Fernando Cabada puso su cargo a disposición

“He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición. Asumo esta decisión con la satisfacción de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, al fortalecimiento de la institución durante un período de importantes desafíos y transformaciones”, indicó Fernando Cabada mediante un comunicado para todos los seguidores de Alianza Lima.