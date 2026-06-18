Se revelaron los nombres de los nuevos acreedores mayoritarios de Alianza Lima

Alianza Lima tiene dos nuevos acreedores mayoritarios: Fernando Farah y Antonio Armejo, quienes decidieron comprar las acreencias del club. En esta nota te contamos qué dijeron ambas personas, que lideran esta nueva etapa en tienda blanquiazul.

Los nombres de los nuevos acreedores mayoritarios de Alianza Lima

Mediante un comunicado, Farah y Armejo informaron que decidieron adquirir un porcentaje importante de la deuda que mantiene actualmente Alianza, con lo que pasan a ser los principales acreedores del equipo.

"Queridos consocios: Con muchísimo gusto, son ustedes los primeros en recibir la noticia oficial que los que suscribimos este documento, hemos asumido, con gran esfuerzo, la compra de una parte importante de las deudas de nuestro Club", indican inicialmente en el texto.

Del mismo modo, Fernando Farah y Antonio Armejo afirmaron que tienen la intención de impulsar una mejora en la situación deportiva y financiera de Alianza Lima, por lo que decidieron convertirse en sus principales acreedores.

"Hacemos este esfuerzo con esperanza porque amamos a nuestro club, tal como lo aman ustedes, y es el momento de unirnos para engrandecer más aún a Alianza Lima. Esperamos poder iniciar una nueva etapa de recuperación de los valores Aliancistas y contamos con todos ustedes para hacerlo posible", añadieron.

Finalmente, señalan que en las próximas semanas se celebrará una reunión de socios: "Convocaremos a una reunión de socios en agosto para conversar con mayor detalle. Estamos a su servicio, aliancistamente".