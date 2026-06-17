Ex Universitario llegó a un acuerdo con Alianza para el Clausura 2026: "A pelear el puesto"

Alianza Lima sigue firme en su objetivo de salir campeón del Torneo Clausura 2026 y, con ello, ganar el título nacional de la Liga 1. Es por eso que el club blanquiazul aseguró a un futbolista que tuvo paso por Universitario de Deportes y llegó a un acuerdo para que continúe en el equipo durante la segunda mitad de la temporada: estamos hablando de Josué Estrada.

Exfutbolista de Universitario llegó a un acuerdo con Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

Según informó el periodista Gerson Cuba, Estrada llegó a un acuerdo con Alianza para que siga formando parte del plantel bajo la dirección de Pablo Guede de cara al Clausura de la Liga 1 2026.

Cabe mencionar que, previo a este acuerdo, el lateral derecho tuvo un acercamiento a ADT tras el interés del club tarmeño por sumarlo a su equipo; sin embargo, el club blanquiazul asegura a todo su plantel campeón del Torneo Apertura.

Josué Estrada seguirá jugando en Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

“Existió un interés de ADT por obtener el préstamo de Josué Estrada. Sin embargo, Alianza Lima contará con todo su plantel actual y el lateral derecho será parte del equipo para el Torneo Clausura”, explicó el comunicador en su cuenta de X, antes, Twitter.

¿Cómo le va a Josué Estrada en Alianza Lima?

Cabe mencionar que Josué Estrada tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta el 30 de junio de 2027 y que, desde su llegada en 2025 procedente de Cienciano, jugó 14 partidos en total y marcó solo un gol.

Josué Estrada jugó en Universitario de Deportes

Estrada fichó por Universitario de Deportes en 2016 tras su paso por Sporting Cristal y durante dos temporadas disputó 23 encuentros en los que no logró anotar.