¿A qué hora juega Alianza Lima vs Carlos Mannucci y en qué canal ver partido por Copa de la Liga?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci por la segunda jornada del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, el sábado 20 de junio, en el estadio Mansiche de Trujillo. Por ello, para que no te pierdas ningún detalle, te indicamos a qué hora podrá seguirse el encuentro en distintos países y en qué canal ver el compromiso entre ambos conjuntos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga 2026?

Alianza y Mannucci tienen previsto medirse el sábado 20 de junio por la Copa de la Liga 2026, y el partido podrá seguirse en territorio peruano desde las 8.00 p. m. A continuación, se detallan los horarios equivalentes para otros países del continente:

México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 10.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 9.00 p. m.

Estados Unidos (CT): 8.00 p. m.

Estados Unidos (MT): 7.00 p. m.

Estados Unidos (PT): 6.00 p. m.

Alianza Lima se enfrentará a Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci por la Copa de la Liga 2026?

Para seguir el partido entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa de la Liga 2026, deberás sintonizar la señal de Bicolor+ en Perú y en los países de Sudamérica donde se transmitirá el duelo en el estadio Mansiche de Trujillo.