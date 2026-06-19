Cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina: programación, partidos y dónde ver

El Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entra en su recta final. Este fin de semana se llevarán a cabo los dos enfrentamientos a partido único por los cuartos de final, instancia para la que clasificaron Sporting Cristal, FBC Melgar, Alianza Lima y Yanapuma.

Estos clubes deberán pelear por los últimos dos cupos para acceder a las semifinales, donde ya esperan Universitario de Deportes y Atlético Andahuaylas, tras culminar en las primeras posiciones de la fase regular del Torneo Apertura.

A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final, que se llevarán a cabo en Lima.

Programación de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 20 de junio

Sporting Cristal vs FBC Melgar

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

El ganador de este encuentro enfrentará a Atlético Andahuaylas.

Domingo 21 de junio

Alianza Lima vs Yanapuma CD

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Hugo Sotil

El ganador de este encuentro enfrentará a Universitario de Deportes.

Programación de los cuartos de final del Torneo Apertura.

¿Dónde ver los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina?

Todos los encuentros de la Liga Femenina se pueden ver a través de YouTube Bicolor+, plataforma de streaming oficial creada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

¿Cuándo se jugarán las semifinales y la final de la Liga Femenina?