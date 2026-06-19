- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Haití
- Paraguay vs Turquía
- USA vs Australia
- Túnez vs Japón
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Universitario
- Fichajes Vóley
Cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina: programación, partidos y dónde ver
Alianza Lima y Sporting Cristal no pudieron acceder a las semifinales de manera directa, por lo que jugarán los cuartos de final de la Liga Femenina 2026.
El Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entra en su recta final. Este fin de semana se llevarán a cabo los dos enfrentamientos a partido único por los cuartos de final, instancia para la que clasificaron Sporting Cristal, FBC Melgar, Alianza Lima y Yanapuma.
PUEDES VER: Chankas llegó a un acuerdo con un club gigante del Perú por Adrián Quiroz: "Pasajes a Lima"
Estos clubes deberán pelear por los últimos dos cupos para acceder a las semifinales, donde ya esperan Universitario de Deportes y Atlético Andahuaylas, tras culminar en las primeras posiciones de la fase regular del Torneo Apertura.
A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final, que se llevarán a cabo en Lima.
Programación de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
Sábado 20 de junio
- Sporting Cristal vs FBC Melgar
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
El ganador de este encuentro enfrentará a Atlético Andahuaylas.
Domingo 21 de junio
- Alianza Lima vs Yanapuma CD
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Hugo Sotil
El ganador de este encuentro enfrentará a Universitario de Deportes.
Programación de los cuartos de final del Torneo Apertura.
¿Dónde ver los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina?
Todos los encuentros de la Liga Femenina se pueden ver a través de YouTube Bicolor+, plataforma de streaming oficial creada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
¿Cuándo se jugarán las semifinales y la final de la Liga Femenina?
- Semifinales (ida): 28 de junio.
- Semifinales (vuelta): 5 de julio.
- Final (ida): 12 de julio.
- Final (vuelta): 19 de julio
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00