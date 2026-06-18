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Chankas llegó a un acuerdo con un club gigante del Perú por Adrián Quiroz: "Pasajes a Lima"

Chankas aceptó acuerdo con un club gigante de Lima por Adrián Quiroz, por lo que se cambiará de bando para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Chankas llegó a un acuerdo con un club gigante del Perú por Adrián Quiroz.
Chankas llegó a un acuerdo con un club gigante del Perú por Adrián Quiroz. | Foto: Composición Líbero.
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En pleno mercado de fichajes de la Liga 1 2026, los clubes del fútbol peruano vienen preparándose para lo que será el Torneo Clausura y buscan reforzarse con jugadores de jerarquía. En ese sentido, recién se confirmó que Los Chankas llegaron a un acuerdo con un club grande del Perú por Adrián Quiroz y en los próximos días deberá viajar a Lima para unirse a los entrenamientos con miras al segundo campeonato de la temporada.

Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios.

PUEDES VER: Vuelve Rodrigo Ureña: Universitario llegó a acuerdo oficial con Millonarios de Colombia

Como sabemos, el mediocampista de la selección peruana despertó el interés de diversos elencos, siendo Alianza Lima y Universitario de Deportes los principales clubes. Bajo esa premisa, recientemente el periodista Gustavo Peralta anunció que el cuadro crema contará pronto con el talentoso futbolista nacional trabajando bajo el mando de Héctor Cúper en Campo Mar.

Adrián Quiroz y Los Chankas ya enviaron sus documentos firmados y se espera que la 'U' haga lo propio. Tras eso, se le debe enviar los pasajes para ir a Lima”, precisó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. De esta manera, pronto Adrián Quiroz vestirá de merengue y buscará salir campeón del Torneo Clausura, con el objetivo de disputar la final del de la Liga 1 2026.

Adrián Quiroz, Chankas

Adrián Quiroz jugará en Universitario.

Números de Adrián Quiroz en la Liga 1 2026

Adrián Quiroz ha jugado 16 partidos con Los Chankas durante el Torneo Apertura, marcó un gol y brindó tres asistencias. Gracias a su rendimiento, despertó el interés de Universitario de Deportes y finalmente jugará en uno de los clubes más grandes del Perú, donde buscará salir campeón del Torneo Clausura.

Trayectoria de Adrián Quiroz

Estos han sido sus clubes a sus 27 años:

  • Universitario II
  • Atlético Grau
  • Alfonso Ugarte
  • Comerciantes FC
  • Los Chankas
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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