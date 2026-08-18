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Corte de agua en Lima el miércoles 19 de agosto: ¿qué distritos no contarán con el servicio por horas?
¡A tomar precauciones! Sedapal informó cuáles serán los distritos que no contarán con el servicio de agua potable el miércoles 19 de agosto por más de 8 horas.
Sedapal programó para este miércoles 19 de agosto de 2026 nuevas interrupciones temporales del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima. La medida responde principalmente a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, por lo que los vecinos de las zonas incluidas deberán organizarse con anticipación y almacenar agua para sus actividades esenciales.
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La suspensión no afectará necesariamente a todo un distrito, sino a determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones y sectores especificados por Sedapal. Entre los distritos que figuran en la programación están Ate, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Santiago de Surco, con horarios que varían según la zona y que, en algunos casos, superan las ocho horas.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos
- Cuadrante: A.H. 24 de Setiembre - Esquema Pariachi, A.H. Abraham Valdelomar, A.H. 15 de Marzo, A.H. Horacio Zevallos - Grupos Ly M, A.H. 13 de Noviembre - Esquema Horacio Zevallos, A.H. Los Pinos - Esquema Horacio Zevallos, A.H. San Sebastián - Esquema Zevallos.
- Sectores: Sector 182
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 19 de agosto | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 19 de agosto | 11:50 p. m.
Surco
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Parque Bajo, A.H. Viña Dorada, Asoc. Viña del Mar, P.J. San Carlos
- Cuadrante: Av. Coronel Edmundo Aguilar Pastor, Jr. Camino Real, Jr. San Pablo, Ca. Capitán Antonio Barbarán.
- Sectores: Sector 125
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 19 de agosto | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 19 de agosto | 11:00 p. m.San Martín de Porres
San Martín de Porres
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residentes Monte Azul, Asoc. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Los Jardines del Naranjal | Etapa, Urb. Los Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.
- Sectores: Sector 212
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 19 de agosto | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 19 de agosto | 8:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Ignacio, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. San Hilarion - Santa Rosa Ampliación, A.H. 18 de Junio, PJV San Hilarión, APV Ayacucho, A.H. Mártires del Periodismo, A.H. Villa Florida, PJV Señor de Luren, A.H. 23 de Octubre PJV San Hilarión, APV Santa Elizabeth, A.H. Fray Martín de Porres.
- Sectores: Sector 407
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 19 de agosto | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 19 de agosto | 10:00 p. m.
Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.
Sedapal: ¿Cómo consultar si habrá corte de agua?
Puedes consultar si habrá un corte de agua en tu zona ingresando a la plataforma oficial del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.
- Plataforma de Sedapal: dale clic aquí
- Aquafono: Llama al número (01) 317-8000 para recibir asistencia telefónica directa sobre el estado del servicio.
- Aquanet: Accede a la oficina virtual de Sedapal Aquanet para revisar incidencias y detalles de tu suministro.
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