Corte de agua por hasta 12 horas este lunes 13 de julio: distritos afectados y horarios

Sedapal ejecuta trabajos de mantenimiento o mejora todos los días de la semana, por lo que estas acciones generan que diversas zonas no cuenten con el servicio de agua potable durante muchas horas. Es así, que para este lunes 13 de julio ya se dio a conocer los distritos que se verán involucrados con esta medida.

Los vecinos de San Juan de Lurigancho, Ate, Villa María del Triunfo y Comas deberán tomar sus precauciones debido a que no contarán con el servicio de agua potable por hasta 12 horas de este 13 de julio. Accede al horario actualizado de Sedapal. ¡A juntar los baldes!

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. José María Arguedas

Sectores: Sector 406

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 13 de julio | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 13 de julio | 8:00 p. m.

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Túpac Amaru Mzs. R-T, P-X

Sectores: Sector 174

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 13 de julio | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 13 de julio | 8:00 p. m.

Diversos distritos de Lima experimentarán corte de agua este lunes 13 de julio.

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: P.J. José C. Mariátegui sector 30 de agosto Cuadrante: A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto.

A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo (Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3 y E3), Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto. Sectores: Sector 309

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 13 de julio | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 13 de julio | 8:00 p. m.

Comas