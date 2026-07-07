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Corte de agua por más de 8 horas en Lima: revisa los distritos afectados y horarios de este 8 de julio
Este miércoles 8 de julio, Sedapal llevará a cabo un corte de agua en varias zonas de Lima. La interrupción del servicio superará las 8 horas en varios sectores.
Varias familias en Lima deberán tomar sus precauciones este miércoles 8 de julio debido a un corte programado del servicio de agua potable anunciado por Sedapal. La suspensión del suministro responde a trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la red, por lo que en algunos sectores la interrupción se extenderá por más de ocho horas.
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Ante esta situación, la empresa recomendó a los usuarios verificar si su distrito o zona de residencia figura entre las áreas afectadas y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que dure la restricción. Revisa el listado completo de distritos, los horarios del corte y todos los detalles del cronograma establecido para esta jornada.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Santa Raquel, Urb. Santa Raquelita, Urb. Santa Raquel 2da etapa, Urb. Ind. La Merced, Urb. Ind. Vulcano, Lotización Ind. La Molina, Asoc. Viv. Santa Anita Baja, Fábrica Faber Castell.
- Sectores: Sector 181
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 8 de julio | 2:00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 8 de julio | 11:50 p. m.
Corte de agua en Carabayllo
- Motivo: Limpieza de Reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. 2 de Agosto, A.H. Los Rosales, de San Felipe, A.H. Los Rosales, Asoc. Propietarios San Andrés, Asoc. Vivienda Villa Avalos, Asoc. Vivienda Villa Santa Cruz, Asoc. Vivienda El Rosal de San Felipe, Asoc. Vivienda Los Claveles de San Felipe, Asoc. Vivienda Zancudo Alto, Asoc. Lotiz. El Frutal, Asoc. 9 de Octubre, Asoc. San Andrés, Asoc. Terrenos Fundo Chacra Cerro, Asoc., Tungasuca III etapa, Asoc. Vivienda Trabajadores de Chacra Cerro, Asoc. Zancudo Alto, P.J. Los Geranios, Urb. Las Mercedes, Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Progresiva Las Magnolias, Urb. Residencial Santa Maria, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe 1ra, 2da y 3ra etapą, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasúca 1ra y 2da etapa.
- Sectores: Sector 350
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 8 de julio | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 8 de julio | 8:00 p. m.
Vecinos deberán juntar baldes con agua debido a la suspensión del servicio este 8 de julio.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asociación Villa Mangomarca
- Sectores: Sector 404
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 8 de julio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 8 de julio | 11:55 p. m.
Corte de agua en Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: PJ. Hogar Policial 2da. zona A.H. Basilio Auqui
- Sectores: Sector 310
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 8 de julio | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 8 de julio | 8:00 p. m.
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