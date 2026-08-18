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¿El 31 de agosto es feriado en Perú? Conoce si te corresponde día de descanso y qué se celebra

Conoce si luego del Día de Santa Rosa de Lima, que se celebra el 30 de agosto en Perú, corresponde a un día libre a nivel nacional. ¿Qué dijo el gobierno?

Angie De La Cruz
Conoce si el lunes 31 de agosto será feriado a nivel nacional tras celebración por Santa Rosa de Lima.
Conoce si el lunes 31 de agosto será feriado a nivel nacional tras celebración por Santa Rosa de Lima. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Si estás pensando en aprovechar al máximo los días libres de este mes, es importante que sepas si el lunes 31 de agosto será feriado nacional en Perú. ¿Qué establece el calendario oficial del Estado? Hay que tener en cuenta que el domingo 30, fecha en la que se conmemora a Santa Rosa de Lima, patrona de América, Filipinas y las Indias, sí corresponde una fecha no laborable para toda la ciudadanía peruana.

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo registrado en Perú HOY, martes 18 de agosto de 2026.

PUEDES VER: Temblor en Perú HOY, martes 18 de agosto EN VIVO: dónde fue el último sismo y magnitud según IGP

¿El 31 de agosto es feriado en Perú?

No. El lunes 31 de agosto de 2026 será un día laborable regular a nivel nacional. Por ello, trabajadores del sector público y privado no tienen derecho a un descanso obligatorio por esa fecha, salvo que exista alguna disposición particular de su empleador o una condición específica aplicable a su centro de trabajo.

¿Qué se celebra el 30 de agosto y por qué es feriado?

El domingo 30 de agosto se celebra el día de Santa Rosa de Lima, una de las figuras religiosas más importantes del Perú. Esta fecha figura como feriado nacional en el calendario oficial de 2026. Hay que tener en cuenta que el feriado cae domingo, pero no significa que automáticamente el lunes 31 sea un día de descanso compensatorio para todos los trabajadores.

feriado

El 30 de agosto es un feriado en Perú dedicado a conmemorar el Día de Santa Rosa de Lima.

Es importante precisar que para el 31 de agosto de 2026 no existe un día no laborable nacional adicional establecido en el calendario oficial. Además, los días no laborables tienen un tratamiento distinto a los feriados y pueden estar sujetos a disposiciones específicas, especialmente para el sector público.

¿Habrá feriado largo por el Día de Santa Rosa de Lima?

No, en 2026 no habrá feriado largo nacional por el Día de Santa Rosa de Lima. El domingo 30 de agosto es feriado nacional por Santa Rosa de Lima, pero el lunes 31 de agosto será un día laborable normal. El calendario oficial del Gobierno no contempla esta fecha como feriado ni como día no laborable nacional.

¿Cuándo será el próximo feriado después de agosto?

Después del feriado de Santa Rosa de Lima del 30 de agosto, el siguiente feriado nacional será el jueves 8 de octubre de 2026, fecha en la que se conmemora el Combate de Angamos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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