Frases por el Día de Santa Rosa de Lima: MEJORES oraciones, imágenes y más para compartir el 30 de agosto

El Día de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en Perú y en otros países de América Latina. En esta fecha se recuerda sus actos de bondad hacia el prójimo, así como su célebre frase: "Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo". Teniendo en cuenta las enseñanzas de Santa Rosa, vivamos esta festividad en gracia y amor.

Hoy, te animamos a compartir frases y oraciones inspiradas en la vida y virtudes de Santa Rosa de Lima a través de WhatsApp, Facebook u otras redes sociales. De este modo, invita a tus seres queridos a reflexionar sobre su legado.

Frases por el Día de Santa Rosa de Lima para compartir el 30 de agosto en WhatsApp

A continuación, te compartimos las frases por el Día de Santa Rosa de Lima más bonitas, inspiradas en la vida y enseñanzas de la primera santa de América, ideales para compartir en este día tan especial.

"Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo".

"Amemos a Dios, a Dios amemos. Amor es Dios, Dios es amor".

"El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta".

"Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús".

"Puesto que ella ama a Cristo, al despreciado, el doliente, aquel que por nosotros se ha hecho pobre, ella también ama a todos los pobres que llegaron a ser sus hermanos más cercanos".

"No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Cristo".

"Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias!".

"La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en la unión con Dios".

"La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve".

"Que la fe y la devoción de Santa Rosa de Lima iluminen tu camino y te llenen de paz en este día tan especial".

"Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, patrona de América. Que su ejemplo de amor y sacrificio nos inspire a ser mejores cada día".

"En el Día de Santa Rosa de Lima, que su fortaleza y humildad te guíen en cada paso que des. ¡Feliz día!"

"Santa Rosa de Lima nos enseña que con fe y perseverancia, todo es posible. Que su luz brille en tu corazón hoy y siempre".

"Que el espíritu de entrega y amor de Santa Rosa de Lima llene tu vida de bendiciones. ¡Feliz día de nuestra patrona!".

"Hoy recordamos a Santa Rosa de Lima, quien nos mostró que la verdadera riqueza está en el amor a Dios y al prójimo".

"En este Día de Santa Rosa de Lima, pidamos su intercesión para que nos conceda la gracia de ser siempre fieles a nuestros principios".

"Que Santa Rosa de Lima nos inspire a vivir con humildad y amor, sirviendo a los demás con el corazón lleno de fe".

"Hoy celebramos a la santa que nos enseñó que el verdadero sacrificio es aquel que se hace por amor. ¡Feliz Día de Santa Rosa de Lima!".

"Santa Rosa de Lima, modelo de santidad y caridad, te pedimos que intercedas por nosotros en este día tan especial".

Este día conmemoramos la vida y obra de Isabel Flores de Oliva, una joven limeña que dedicó su vida a Dios y al servicio de los demás. Imagen: Pinterest.

Frases cortas por el Día de Santa Rosa de Lima para conmemorarla

"La esperanza es el ancla del alma, segura y firme".

"El amor es paciente, el amor es bondadoso".

"La alegría del Señor es nuestra fuerza".

"La humildad es la base de todas las virtudes".

"La paciencia es la virtud de los fuertes".

"No quiero esposo mío más riquezas, que adorarte".

"La gracia va acompañada de la cruz".

"Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación".

"El amor es la fuerza que mueve al mundo".

"La oración es nuestra arma más poderosa".

"El amor es duro, pero es nuestra esencia".

Desde temprana edad, Rosa sintió una profunda vocación religiosa y decidió consagrar su vida a Dios. Imagen: Pinterest.

Oraciones para pedir a Santa Rosa de Lima

Oh Santa Rosa de Lima, devota seguidora de Cristo, te ruego que intercedas por mí ante el Señor. Con tu pureza y fe inquebrantable, obtén para mí el milagro que tanto anhelo. Confío en tu amor y en tu poder de intercesión. Amén.

Santa Rosa, tú que siempre escuchaste los ruegos de los necesitados, hoy te pido un milagro para mi vida. Con tu guía y ayuda, confío en que Dios me concederá lo que con fervor pido. Amén.

Santa Rosa de Lima, protectora de los afligidos, te suplico que intercedas por mí en este momento de necesidad. Con tu amor y devoción, obtén del Señor el milagro que tanto deseo. En ti confío, Santa Rosa. Amén.

Bendita Santa Rosa, tú que dedicaste tu vida a Dios y a los demás, te pido que intercedas por mí en este difícil momento. Que, con tu pureza y santidad, obtengas para mí el milagro que espero con esperanza. Amén.

Santa Rosa, gloriosa patrona, vengo a ti con fe y esperanza para pedir un milagro en mi vida. Tú que amaste a Dios con todo tu corazón, ayúdame a alcanzar esta gracia que tanto necesito. Te lo pido con humildad y confianza. Amén.

Santa Rosa de Lima, protectora de los afligidos, te pedimos que intercedas ante Dios por los enfermos. Infúndeles fuerza y esperanza, y que tu amorosa intercesión les brinde alivio y sanación. Amén.

Bendita Santa Rosa, tú que aliviabas el sufrimiento de los enfermos, lleva nuestras oraciones ante el Señor por aquellos que padecen enfermedad. Que su fe se mantenga firme y encuentren en ti consuelo. Amén.

Oh Santa Rosa de Lima, consuelo de los enfermos, intercede por quienes atraviesan momentos de dolor y enfermedad. Con tu amor y compasión, pide al Señor la gracia de la salud y la fortaleza para enfrentar sus pruebas. Amén.

Santa Rosa, ejemplo de bondad y servicio, te pedimos por la recuperación de los enfermos. Que tu intercesión les brinde paz, esperanza y el milagro de la sanación que tanto necesitan. Amén.

Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste consolar a los enfermos, intercede ante Dios por aquellos que sufren hoy. A través de tu amorosa oración, concede la gracia de la salud y el alivio de sus dolores. Amén.

Santa Rosa de Lima fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y declarada patrona de América, Filipinas y las Indias. Imagen: Pinterest.

¿Qué virtudes tiene Santa Rosa de Lima?

Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas, fue una mujer notable por sus destacadas virtudes. Entre las más sobresalientes se encuentran:

Amor a Dios: Su devoción inquebrantable hacia Dios se reflejaba en largas horas de oración y contemplación, buscando siempre una conexión más profunda con el Creador.

Su devoción inquebrantable hacia Dios se reflejaba en largas horas de oración y contemplación, buscando siempre una conexión más profunda con el Creador. Humildad: A pesar de su belleza y los elogios recibidos, Santa Rosa se mantuvo siempre humilde, rechazando honores y buscando vivir en pobreza y anonimato.

A pesar de su belleza y los elogios recibidos, Santa Rosa se mantuvo siempre humilde, rechazando honores y buscando vivir en pobreza y anonimato. Penitencia: Se sometía a severas penitencias corporales, como el uso de cilicios y rigurosos ayunos, para unirse al sufrimiento de Cristo y purificar su alma.

Se sometía a severas penitencias corporales, como el uso de cilicios y rigurosos ayunos, para unirse al sufrimiento de Cristo y purificar su alma. Caridad: Sentía una profunda compasión por los pobres y enfermos, dedicando gran parte de su tiempo a atender sus necesidades y compartir con ellos lo poco que tenía.

Sentía una profunda compasión por los pobres y enfermos, dedicando gran parte de su tiempo a atender sus necesidades y compartir con ellos lo poco que tenía. Oración: La oración era el núcleo de su vida, a través de la cual se comunicaba con Dios, encontraba consuelo y fortaleza, y recibía la gracia necesaria para cumplir su misión.

La oración era el núcleo de su vida, a través de la cual se comunicaba con Dios, encontraba consuelo y fortaleza, y recibía la gracia necesaria para cumplir su misión. Laboriosidad: A pesar de su vida contemplativa, Santa Rosa era muy trabajadora, dedicándose a labores domésticas y artesanales para ayudar al sustento de su familia.

A pesar de su vida contemplativa, Santa Rosa era muy trabajadora, dedicándose a labores domésticas y artesanales para ayudar al sustento de su familia. Obediencia: Mostró un gran respeto por la autoridad, siendo obediente tanto a sus padres como a sus superiores religiosos.

Mostró un gran respeto por la autoridad, siendo obediente tanto a sus padres como a sus superiores religiosos. Fortaleza: Enfrentó numerosas dificultades y persecuciones con valentía y determinación, sin jamás claudicar en su fe.

¿De qué enfermedad murió Santa Rosa de Lima?

El 24 de agosto de 1617, Santa Rosa de Lima falleció debido a la tuberculosis, una enfermedad altamente contagiosa y debilitante que causaba gran sufrimiento en aquella época. Durante los últimos meses de su vida, experimentó un deterioro progresivo de su salud, con intensos dolores, fiebre alta y parálisis que limitaba sus movimientos.

A pesar de su sufrimiento, mantuvo una fe profunda y una actitud de aceptación ante su fallecimiento inminente. Además de la tuberculosis, su salud se vio afectada por las estrictas prácticas ascéticas que practicaba, como largos ayunos y severas disciplinas corporales.