Frases por el Día de Santa Rosa de Lima: MEJORES oraciones, imágenes y más para compartir el 30 de agosto
El Día de Santa Rosa de Lima se celebra con misas, procesiones y actividades religiosas. Las frases conmemorativas por la santa peruana no podían faltar.
El Día de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en Perú y en otros países de América Latina. En esta fecha se recuerda sus actos de bondad hacia el prójimo, así como su célebre frase: "Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo". Teniendo en cuenta las enseñanzas de Santa Rosa, vivamos esta festividad en gracia y amor.
Hoy, te animamos a compartir frases y oraciones inspiradas en la vida y virtudes de Santa Rosa de Lima a través de WhatsApp, Facebook u otras redes sociales. De este modo, invita a tus seres queridos a reflexionar sobre su legado.
Frases por el Día de Santa Rosa de Lima para compartir el 30 de agosto en WhatsApp
A continuación, te compartimos las frases por el Día de Santa Rosa de Lima más bonitas, inspiradas en la vida y enseñanzas de la primera santa de América, ideales para compartir en este día tan especial.
- "Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo".
- "Amemos a Dios, a Dios amemos. Amor es Dios, Dios es amor".
- "El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta".
- "Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús".
- "Puesto que ella ama a Cristo, al despreciado, el doliente, aquel que por nosotros se ha hecho pobre, ella también ama a todos los pobres que llegaron a ser sus hermanos más cercanos".
- "No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Cristo".
- "Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias!".
- "La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, sino en la unión con Dios".
- "La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve".
- "Que la fe y la devoción de Santa Rosa de Lima iluminen tu camino y te llenen de paz en este día tan especial".
- "Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, patrona de América. Que su ejemplo de amor y sacrificio nos inspire a ser mejores cada día".
- "En el Día de Santa Rosa de Lima, que su fortaleza y humildad te guíen en cada paso que des. ¡Feliz día!"
- "Santa Rosa de Lima nos enseña que con fe y perseverancia, todo es posible. Que su luz brille en tu corazón hoy y siempre".
- "Que el espíritu de entrega y amor de Santa Rosa de Lima llene tu vida de bendiciones. ¡Feliz día de nuestra patrona!".
- "Hoy recordamos a Santa Rosa de Lima, quien nos mostró que la verdadera riqueza está en el amor a Dios y al prójimo".
- "En este Día de Santa Rosa de Lima, pidamos su intercesión para que nos conceda la gracia de ser siempre fieles a nuestros principios".
- "Que Santa Rosa de Lima nos inspire a vivir con humildad y amor, sirviendo a los demás con el corazón lleno de fe".
- "Hoy celebramos a la santa que nos enseñó que el verdadero sacrificio es aquel que se hace por amor. ¡Feliz Día de Santa Rosa de Lima!".
- "Santa Rosa de Lima, modelo de santidad y caridad, te pedimos que intercedas por nosotros en este día tan especial".
Frases cortas por el Día de Santa Rosa de Lima para conmemorarla
- "La esperanza es el ancla del alma, segura y firme".
- "El amor es paciente, el amor es bondadoso".
- "La alegría del Señor es nuestra fuerza".
- "La humildad es la base de todas las virtudes".
- "La paciencia es la virtud de los fuertes".
- "No quiero esposo mío más riquezas, que adorarte".
- "La gracia va acompañada de la cruz".
- "Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación".
- "El amor es la fuerza que mueve al mundo".
- "La oración es nuestra arma más poderosa".
- "El amor es duro, pero es nuestra esencia".
Oraciones para pedir a Santa Rosa de Lima
- Oh Santa Rosa de Lima, devota seguidora de Cristo, te ruego que intercedas por mí ante el Señor. Con tu pureza y fe inquebrantable, obtén para mí el milagro que tanto anhelo. Confío en tu amor y en tu poder de intercesión. Amén.
- Santa Rosa, tú que siempre escuchaste los ruegos de los necesitados, hoy te pido un milagro para mi vida. Con tu guía y ayuda, confío en que Dios me concederá lo que con fervor pido. Amén.
- Santa Rosa de Lima, protectora de los afligidos, te suplico que intercedas por mí en este momento de necesidad. Con tu amor y devoción, obtén del Señor el milagro que tanto deseo. En ti confío, Santa Rosa. Amén.
- Bendita Santa Rosa, tú que dedicaste tu vida a Dios y a los demás, te pido que intercedas por mí en este difícil momento. Que, con tu pureza y santidad, obtengas para mí el milagro que espero con esperanza. Amén.
- Santa Rosa, gloriosa patrona, vengo a ti con fe y esperanza para pedir un milagro en mi vida. Tú que amaste a Dios con todo tu corazón, ayúdame a alcanzar esta gracia que tanto necesito. Te lo pido con humildad y confianza. Amén.
- Santa Rosa de Lima, protectora de los afligidos, te pedimos que intercedas ante Dios por los enfermos. Infúndeles fuerza y esperanza, y que tu amorosa intercesión les brinde alivio y sanación. Amén.
- Bendita Santa Rosa, tú que aliviabas el sufrimiento de los enfermos, lleva nuestras oraciones ante el Señor por aquellos que padecen enfermedad. Que su fe se mantenga firme y encuentren en ti consuelo. Amén.
- Oh Santa Rosa de Lima, consuelo de los enfermos, intercede por quienes atraviesan momentos de dolor y enfermedad. Con tu amor y compasión, pide al Señor la gracia de la salud y la fortaleza para enfrentar sus pruebas. Amén.
- Santa Rosa, ejemplo de bondad y servicio, te pedimos por la recuperación de los enfermos. Que tu intercesión les brinde paz, esperanza y el milagro de la sanación que tanto necesitan. Amén.
- Gloriosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste consolar a los enfermos, intercede ante Dios por aquellos que sufren hoy. A través de tu amorosa oración, concede la gracia de la salud y el alivio de sus dolores. Amén.
¿Qué virtudes tiene Santa Rosa de Lima?
Santa Rosa de Lima, patrona de América y Filipinas, fue una mujer notable por sus destacadas virtudes. Entre las más sobresalientes se encuentran:
- Amor a Dios: Su devoción inquebrantable hacia Dios se reflejaba en largas horas de oración y contemplación, buscando siempre una conexión más profunda con el Creador.
- Humildad: A pesar de su belleza y los elogios recibidos, Santa Rosa se mantuvo siempre humilde, rechazando honores y buscando vivir en pobreza y anonimato.
- Penitencia: Se sometía a severas penitencias corporales, como el uso de cilicios y rigurosos ayunos, para unirse al sufrimiento de Cristo y purificar su alma.
- Caridad: Sentía una profunda compasión por los pobres y enfermos, dedicando gran parte de su tiempo a atender sus necesidades y compartir con ellos lo poco que tenía.
- Oración: La oración era el núcleo de su vida, a través de la cual se comunicaba con Dios, encontraba consuelo y fortaleza, y recibía la gracia necesaria para cumplir su misión.
- Laboriosidad: A pesar de su vida contemplativa, Santa Rosa era muy trabajadora, dedicándose a labores domésticas y artesanales para ayudar al sustento de su familia.
- Obediencia: Mostró un gran respeto por la autoridad, siendo obediente tanto a sus padres como a sus superiores religiosos.
- Fortaleza: Enfrentó numerosas dificultades y persecuciones con valentía y determinación, sin jamás claudicar en su fe.
¿De qué enfermedad murió Santa Rosa de Lima?
El 24 de agosto de 1617, Santa Rosa de Lima falleció debido a la tuberculosis, una enfermedad altamente contagiosa y debilitante que causaba gran sufrimiento en aquella época. Durante los últimos meses de su vida, experimentó un deterioro progresivo de su salud, con intensos dolores, fiebre alta y parálisis que limitaba sus movimientos.
A pesar de su sufrimiento, mantuvo una fe profunda y una actitud de aceptación ante su fallecimiento inminente. Además de la tuberculosis, su salud se vio afectada por las estrictas prácticas ascéticas que practicaba, como largos ayunos y severas disciplinas corporales.
