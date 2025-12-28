Las 50 frases ideales para enviar vía WhatsApp y despedir el 2025 a puertas del Año Nuevo 2026

El fin del 2025 llega cargado de emociones, reflexiones y sentimientos encontrados. Ha sido un año de aprendizajes, retos superados, metas cumplidas y otras que quedaron en el camino, pero que dejaron valiosas lecciones. En estos últimos días de diciembre, muchas personas aprovechan para mirar atrás con gratitud, cerrar ciclos y prepararse con esperanza para lo que traerá el Año Nuevo 2026.

Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp se convierten en los principales canales para expresar buenos deseos, enviar mensajes emotivos y compartir palabras que conecten con familiares, amigos y seres queridos, incluso a la distancia.

Una frase oportuna puede transmitir ánimo, agradecimiento y optimismo, marcando un cierre simbólico al año que se va y una cálida bienvenida al que está por comenzar. A continuación, te compartimos una selección de frases y mensajes ideales para despedir el 2025 y recibir el 2026 con la mejor energía.

10 frases para despedir el 2025

Gracias, 2025, por las lecciones que dejaste en mi camino.

El 2025 se va, pero sus aprendizajes se quedan para siempre.

Despido el 2025 con gratitud por todo lo vivido.

Cada final trae un nuevo comienzo: adiós, 2025.

El 2025 fue un capítulo intenso, hoy lo cierro en paz.

Me despido del 2025 con recuerdos, experiencias y crecimiento.

Lo bueno y lo difícil del 2025 me hicieron más fuerte.

2025, gracias por lo que fue y por lo que enseñó.

Hoy cierro un año que me cambió más de lo que imaginé.

El 2025 termina, pero su huella permanece.

Este 2026 llega con las mejores frases para compartir / FOTO: Pinterest

10 mensajes emotivos para despedir el 2025

Hoy dejo atrás un año lleno de retos y aprendizajes, agradecido por cada paso recorrido.

El 2025 me enseñó a valorar lo simple y a no rendirme.

Me despido de este año con el corazón lleno de gratitud.

Cada experiencia del 2025 me ayudó a crecer un poco más.

Aunque no todo fue fácil, el 2025 me dejó grandes lecciones.

Despedir el 2025 es reconocer todo lo vivido, lo bueno y lo difícil.

Gracias, 2025, por las personas, los momentos y los aprendizajes.

Hoy cierro un año que me transformó por dentro.

El 2025 se va, pero me deja más sabiduría y esperanza.

Despido este año con agradecimiento y paz en el corazón.

20 frases cortas para darle la bienvenida al 2026

Que el 2026 llegue lleno de oportunidades.

Nuevo año, nuevas metas.

2026, vamos con todo.

Empieza una nueva historia.

Que el 2026 traiga salud y paz.

Año nuevo, nuevas razones para sonreír.

2026: un nuevo comienzo.

Que el 2026 sea mejor que el anterior.

Recibo el 2026 con esperanza.

Listos para lo que venga en 2026.

Que este año nuevo sume alegrías.

2026, sorpréndenos.

Bienvenido, 2026.

Nuevos sueños nos esperan.

Empezamos el 2026 con ilusión.

Un año más para avanzar.

Que el 2026 nos acerque a nuestras metas.

Comienza una nueva oportunidad.

2026, tiempo de crecer.

A recibir el nuevo año con optimismo.

10 mensajes para enviar por redes sociales y despedir el 2025