Las 50 frases ideales para enviar vía WhatsApp y despedir el 2025 a puertas del Año Nuevo 2026
Este 2025 se termina en poco tiempo y AQUÍ podrás encontrar las mejores frases para compartir en redes sociales por la temporada.
El fin del 2025 llega cargado de emociones, reflexiones y sentimientos encontrados. Ha sido un año de aprendizajes, retos superados, metas cumplidas y otras que quedaron en el camino, pero que dejaron valiosas lecciones. En estos últimos días de diciembre, muchas personas aprovechan para mirar atrás con gratitud, cerrar ciclos y prepararse con esperanza para lo que traerá el Año Nuevo 2026.
PUEDES VER: Frases y bromas divertidas por el Día de los Inocentes 2025 para enviar por redes sociales
Las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp se convierten en los principales canales para expresar buenos deseos, enviar mensajes emotivos y compartir palabras que conecten con familiares, amigos y seres queridos, incluso a la distancia.
Una frase oportuna puede transmitir ánimo, agradecimiento y optimismo, marcando un cierre simbólico al año que se va y una cálida bienvenida al que está por comenzar. A continuación, te compartimos una selección de frases y mensajes ideales para despedir el 2025 y recibir el 2026 con la mejor energía.
10 frases para despedir el 2025
- Gracias, 2025, por las lecciones que dejaste en mi camino.
- El 2025 se va, pero sus aprendizajes se quedan para siempre.
- Despido el 2025 con gratitud por todo lo vivido.
- Cada final trae un nuevo comienzo: adiós, 2025.
- El 2025 fue un capítulo intenso, hoy lo cierro en paz.
- Me despido del 2025 con recuerdos, experiencias y crecimiento.
- Lo bueno y lo difícil del 2025 me hicieron más fuerte.
- 2025, gracias por lo que fue y por lo que enseñó.
- Hoy cierro un año que me cambió más de lo que imaginé.
- El 2025 termina, pero su huella permanece.
Este 2026 llega con las mejores frases para compartir / FOTO: Pinterest
10 mensajes emotivos para despedir el 2025
- Hoy dejo atrás un año lleno de retos y aprendizajes, agradecido por cada paso recorrido.
- El 2025 me enseñó a valorar lo simple y a no rendirme.
- Me despido de este año con el corazón lleno de gratitud.
- Cada experiencia del 2025 me ayudó a crecer un poco más.
- Aunque no todo fue fácil, el 2025 me dejó grandes lecciones.
- Despedir el 2025 es reconocer todo lo vivido, lo bueno y lo difícil.
- Gracias, 2025, por las personas, los momentos y los aprendizajes.
- Hoy cierro un año que me transformó por dentro.
- El 2025 se va, pero me deja más sabiduría y esperanza.
- Despido este año con agradecimiento y paz en el corazón.
20 frases cortas para darle la bienvenida al 2026
- Que el 2026 llegue lleno de oportunidades.
- Nuevo año, nuevas metas.
- 2026, vamos con todo.
- Empieza una nueva historia.
- Que el 2026 traiga salud y paz.
- Año nuevo, nuevas razones para sonreír.
- 2026: un nuevo comienzo.
- Que el 2026 sea mejor que el anterior.
- Recibo el 2026 con esperanza.
- Listos para lo que venga en 2026.
- Que este año nuevo sume alegrías.
- 2026, sorpréndenos.
- Bienvenido, 2026.
- Nuevos sueños nos esperan.
- Empezamos el 2026 con ilusión.
- Un año más para avanzar.
- Que el 2026 nos acerque a nuestras metas.
- Comienza una nueva oportunidad.
- 2026, tiempo de crecer.
- A recibir el nuevo año con optimismo.
10 mensajes para enviar por redes sociales y despedir el 2025
- Me despido del 2025 agradecido por cada experiencia vivida.
- Cierro este año con aprendizajes y el corazón en calma.
- Gracias, 2025, por todo lo que dejaste.
- Un año más que se va, lleno de historias que recordar.
- El 2025 termina, pero deja grandes enseñanzas.
- Hoy cierro un ciclo y me preparo para uno nuevo.
- Me quedo con lo bueno y aprendo de lo difícil del 2025.
- Despedimos el 2025 con gratitud y esperanza.
- Cada final es el inicio de algo mejor.
- Adiós, 2025. Gracias por tanto.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90