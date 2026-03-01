- Hoy:
Lima se queda sin agua por 12 horas: Sedapal anuncia corte del servicio en estas zonas el lunes 2 de marzo
Sedapal ha anunciado un nuevo corte de agua para este inicio de semana y AQUÍ podrás conocer qué distritos serán afectados por varias horas sin el recurso.
Algunos vecinos y vecinas de Lima, han recibido una mala noticia por parte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), ya que nuevamente confirmó que se está realizando una programación de corte de agua para este lunes 2 de marzo.
Así pues, por medio del canal de difusión de WhatsApp, Sedapal dio a conocer que los ciudadanos de ciertos distritos deberán empezar a juntar agua desde ahora, antes de que se efectúe la suspensión que durará hasta por 12 horas en varias zonas.
Los sectores confirmados se encuentran en Ate y Los Olivos, según lo que ha determinado la entidad. Estas interrupciones responden a trabajos de limpieza, mantenimiento y diferentes soluciones que se les debe dar a los canales de distribución del suministro.
Corte de agua este lunes 2 de marzo
En Ate (Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.)
- Zonas: A.H. La Estrella, A.H. Heraud I y II etapa, A.H. Los Progresistas de Ate (zona A y zona C), A.H. San Pedro de Ate.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 176.
- Sector 152 en: A.H. Huaycán zona R, A.H. Huaycán Zona X, R-D8 y D9, UCV 238, UCV 30 de Abril, A.H. Huaycán zona V, UCV 225, R-P3, UCV 239, Talleres 30 de Abril. Mientras que en el sector 180 no habrá servicio desde las 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. de Vivienda Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos. A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.
Los Olivos (Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.)
- Áreas afectadas: A.H. Armando Villanueva, Asoc. Lacabamba, Urb. San Elías, Urb. Santa Luisa, Urb. Santa Luisa 2da etapa, Urb. Villa Sol 1ra, 2da y 3ra etapa.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 83.
