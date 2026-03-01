Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras perder ante equipo de segunda división: "Sin..."

Se generó una alta expectativa por ver a Corinthians en una nueva final; sin embargo, no podrá ser así. El 'Timao' quedó fuera de la pelea del título y la prensa brasileña no perdonó que se trate frente a un equipo de segunda división. André Carrillo ingresó en el segundo tiempo y recibió una dura calificación sin precedentes.

Corinthians es considerado como uno de los equipos más grandes e importantes del fútbol de Brasil, pero todo esto no significó nada luego de perder por la mínima ante Novorizontino de segunda división. De esta manera, el peruano André Carrillo no podrá sumar un nuevo título a su palmarés.

Prensa brasileña apunta contra André Carrillo

Tras la dura derrota de Corinthians ante Novorizontino, los medios más destacados de Brasil resaltaron este llamativo resultado y uno de los que les dedicó un espacio especial a la puntuación de los jugadores que participaron de este encuentro fue Globo. Dicho portal calificó uno por uno a los protagonistas y André Carrillo no se quedó fuera.

"Entró en los minutos finales. Sin puntuación", indican en la página web. Cabe resaltar que el deportista peruano ingresó en el minuto 89 y no tuvo el tiempo suficiente para tratar de revertir el resultado y encaminar al Corinthians a una nueva final. El 'Timao' se presentó con un equipo alternativa, pero la estrategia no salió como lo había planeado el DT Dorival Junior.

André Carrillo fue eliminado del Campeonato Paulista.

¿Quiénes jugarán la final del Campeonato Paulista?

Con la eliminación de Corinthians, Novorizontino clasificó a la final y está a la espera de enfrentar a Sao Paulo o el poderoso Palmeiras. El partido de la definición se jugará el domingo 1 de marzo desde las 18:30 horas en Perú.