Previa de Universitario vs FC Cajamarca
Tabla de posiciones de Liga 1

Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras perder ante equipo de segunda división: "Sin..."

Corinthians partía como el equipo favorito para superar la llave frente a un rival aparentemente inferior, pero la realidad es que quedaron eliminados del Campeonato Paulista.

Jasmin Huaman
Corinthians de André Carrillo fue eliminado del Campeonato Paulista.
Corinthians de André Carrillo fue eliminado del Campeonato Paulista. | Foto: Composición Líbero
Se generó una alta expectativa por ver a Corinthians en una nueva final; sin embargo, no podrá ser así. El 'Timao' quedó fuera de la pelea del título y la prensa brasileña no perdonó que se trate frente a un equipo de segunda división. André Carrillo ingresó en el segundo tiempo y recibió una dura calificación sin precedentes.

DT de Corinthians dio rotunda opinión sobre rendimiento de André Carrillo

PUEDES VER: DT de Corinthians dio rotunda opinión sobre rendimiento de André Carrillo: "Un jugador muy..."

Corinthians es considerado como uno de los equipos más grandes e importantes del fútbol de Brasil, pero todo esto no significó nada luego de perder por la mínima ante Novorizontino de segunda división. De esta manera, el peruano André Carrillo no podrá sumar un nuevo título a su palmarés.

Prensa brasileña apunta contra André Carrillo

Tras la dura derrota de Corinthians ante Novorizontino, los medios más destacados de Brasil resaltaron este llamativo resultado y uno de los que les dedicó un espacio especial a la puntuación de los jugadores que participaron de este encuentro fue Globo. Dicho portal calificó uno por uno a los protagonistas y André Carrillo no se quedó fuera.

"Entró en los minutos finales. Sin puntuación", indican en la página web. Cabe resaltar que el deportista peruano ingresó en el minuto 89 y no tuvo el tiempo suficiente para tratar de revertir el resultado y encaminar al Corinthians a una nueva final. El 'Timao' se presentó con un equipo alternativa, pero la estrategia no salió como lo había planeado el DT Dorival Junior.

André Carrillo

André Carrillo fue eliminado del Campeonato Paulista.

¿Quiénes jugarán la final del Campeonato Paulista?

Con la eliminación de Corinthians, Novorizontino clasificó a la final y está a la espera de enfrentar a Sao Paulo o el poderoso Palmeiras. El partido de la definición se jugará el domingo 1 de marzo desde las 18:30 horas en Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

