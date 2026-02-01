0
Resultados y Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Universitario vs ADT HOY EN VIVO

Prensa de Brasil calificó rotundamente a André Carrillo tras ganar la Supercopa de Brasil: "Una..."

¡Sigue haciendo historia! André Carrillo volvió a levantar un título con Corinthians tras ganar la Supercopa de Brasil y el medio GeGlobo opinó sobre el rendimiento del peruano.

Angel Curo
Prensa de Brasil calificó rotundamente a André Carrillo tras ganar la Supercopa de Brasil
Prensa de Brasil calificó rotundamente a André Carrillo tras ganar la Supercopa de Brasil | Foto: Corinthians
André Carrillo sigue siendo uno de los jugadores protagonistas de Corinthians y logró una nueva hazaña tras imponerse por 2-0 ante Flamengo en la gran final de la Supercopa de Brasil. La 'Culebra' levanta un nuevo título en su carrera y, tras el partido, la prensa brasileña dio una contundente opinión sobre su desempeño.

En Argentina informan de la salida de Goicochea a Uruguay.

PUEDES VER: En Argentina lamentan salida de Juan Pablo Goicochea tras firmar por club campeón: "Promesa peruana"

Prensa de Brasil calificó rotundamente a André Carrillo tras ganar la Supercopa de Brasil

André Carrillo inició de titular en el partido ante Flamengo y fue alineado en el mediocampo como de costumbre, donde fue el encargado de evitar el progreso de los rivales y ser uno de los encargados de la salida de balón. Nuestro compatriota se mantuvo en el campo hasta el minuto 61 cuando salió de cambio y dejó a su equipo 1-0 arriba en el marcador.

Luego del final del partido, el medio 'GeGlobo', uno de los más importantes de Brasil, publicó su análisis del partido y cuando le tocó opinar sobre el peruano no dudó en señalar que su participación fue prácticamente intrascendente. No obstante, remarcaron que no cometió errores en contra del 'Timao'.

André Carrillo, Corinthians

Prensa en Brasil dio firma calificación a André Carrillo por su rendimiento.

"Una actuación discreta. No cometió ningún error, logró participar en jugadas de ataque, pero no creó peligro real", mencionó el citado medio en su análisis, donde además le otorgó una puntuación de 6 puntos.

Corinthians finalmente se quedó con un nuevo trofeo y Carillo sumó su tercer título desde su llegada al equipo. Los autores de los goles fueron Gabriel Paulista y Yuri Alberto.

André Carrillo es el segundo peruano con más títulos en la historia

Con este nuevo trofeo, André Carrillo se convierte en el segundo jugador peruano con más títulos en la historia. La 'Culebra' suma 18 copas en su carrera y superó a Jefferson Farfán. No obstante, se mantiene detrás de Claudio Pizarra, quien domina el ranking con 19 títulos.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

