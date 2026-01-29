Carrillo dio firme comentario sobre Pizarro tras no ser convocado al Mundial 2018: "Debió..."

0
André Carrillo fue consultado sobre Claudio Pizarro y la vez que no fue convocado por Ricardo Gareca para formar parte de la lista de mundialistas de la selección peruana rumbo a Rusia 2018.

Luis Blancas
André Carrillo afirmó que Pizarro debió estar en el Mundial Rusia 2018
André Carrillo afirmó que Pizarro debió estar en el Mundial Rusia 2018 | Composición: Líbero
La selección peruana ya cuenta a Mano Menezes como nuevo técnico rumbo al Mundial 2030 y en vísperas de la oficialización, André Carrillo, uno de los referentes de la Blanquirroja, fue consultado sobre la no inclusión de Claudio Pizarro en Rusia 2018 por parte de Ricardo Gareca y dejó un rotundo comentario.

André Carillo señaló que Claudio Pizarro debió estar en el Mundial Rusia 2018

En la conversación con el medio 'Pase Filtrado', Carrillo fue consultado directamente si sentía que Pizarro debió estar en la lista de convocados por Ricardo Gareca al Mundial Rusia 2018.

Para el futbolista de la selección peruana, Claudio Pizarro, sí debía ser considerado por el 'Tigre' para que forme parte de los convocados hacia el certamen mundialista por ser un referente en el mundo del fútbol.

Video: Pase Filtrado

"Claudio Pizarro debió haber sido convocado para el Mundial de Rusia 2018. Fue un líder positivo, un crack y debió estar, sin duda alguna. Por todo lo que hizo por el país, el respeto que le tenían los rivales en el campo, su calidad y su jerarquía, merecía estar presente", expresó el jugador.

Además, André Carrillo calificó al retirado ex capitán de la Bicolor como un líder y figura internacional dentro del fútbol mundial, por lo que también es una de las grandes razones para que sea considerado en la nómina de Ricardo Gareca.

André Carrillo explicó por qué no reclamo la no inclusión de Claudio Pizarro al Mundial 2018

Por otro lado, Carrillo fue consultado si hizo algo para que Gareca incluyera a Pizarro en la lista final de convocados para el Mundial de Rusia 2018.

"Yo creo que el jugador no puede. Yo, en ese momento, estaba joven, lo sabes, tenía 24, 25 años. Yo no podía hablar de nada ahí", afirmó el futbolista del Corinthians.

El atacante expresó que, debido a su juventud, no contaba con la autoridad suficiente para influir en las decisiones de un entrenador como Ricardo Gareca, conocido como el 'Tigre'.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

