Menezes reveló cómo será su estilo de juego con la selección peruana: "Hay que cambiar muchísimo"

Mano Menezes fue presentado como flamante técnico de la selección peruana y en medio de la conferencia de prensa donde fue anunciado, fue consultado sobre el estilo de juego que impondrá en los próximos duelos de la Bicolor en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Mano Menezes reveló cómo jugará con la selección peruana de cara al Mundial 2030

Jean Ferrari, Director General de la Federación Peruana de Fútbol, y Agustín Lozano, Presidente de la FPF, presentaron oficialmente a Mano Menezes como técnico de la selección peruana y, en medio de ello, le consultaron sobre diversos temas que abarcan a la Bicolor.

Una de las preguntas que le hicieron los periodistas presentes fue acerca de cómo será el estilo de juego de Menezes como entrenador del combinado nacional.

Su respuesta comenzó indicando que le gusta mucho que sus arqueros salgan jugando y que su equipo tenga la posesión del balón para así comenzar a construir un buen equipo desde lo defensivo hasta lo ofensivo.

Mano Menezes posando con la camiseta de la selección peruana.

"Los equipos se empiezan a construir bien desde atrás para adelante. Me gustan mucho los arqueros que juegan con los pies. Ayudan mucho en el juego de posesión", empezó diciendo.

Además, Menezes señaló que si bien Perú pudo competir en ocasiones con otras selecciones, se vio reflejado en los datos que, a nivel ofensivo, a la selección le falta mucho por mejorar y, de esa forma, recuperar la esencia.

"Cuando observamos los datos de la última eliminatoria y los comparamos con los de las otras selecciones, llegamos a la conclusión de que es necesario realizar muchos cambios en el plano ofensivo", continuó.

Mano Menezes fue presentado como técnico de la selección peruana.

Por último, Mano Menezes manifestó que si bien es un técnico ordenado desde lo táctico, recurrirá a atacar cuando el partido lo requiera y también de la misma forma en lo defensivo.

"Vamos a jugar al ataque cuando corresponda y asimismo a jugar en lo defensivo cuando corresponda. Trabajaremos en todas las fases del juego", concluyó.