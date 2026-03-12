El viernes 13 de marzo es FERIADO no laborable: conoce quiénes descansan y qué se celebra, según El Peruano

Los ciudadanos en Ica podrán disfrutar de un día libre este viernes 13 de marzo, debido a la declaratoria de feriado no laborable por la celebración del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña. En esta fecha, la población participará en actividades conmemorativas y celebraciones locales que se realizan cada año para festejar la cosecha de la uva.

Mediante la Ley N.º 16904, promulgada el 7 de marzo de 1968, el Congreso del Perú estableció que el segundo viernes de marzo de cada año sea declarado día no laborable en la región de Ica. Para este 2026, la fecha corresponde al viernes 13 de marzo.

Congreso aprobó el feriado por el Día de la Vendimia de Ica.

Este día no laborable se aplica principalmente al sector público, por lo que las entidades estatales suspenderán sus labores habituales, asimismo, las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente, según lo dispongan las autoridades correspondientes. Mientras que en el sector privado su cumplimiento queda sujeto a acuerdo entre empleadores y trabajadores.

¿Qué es Festival Internacional de la Vendimia Iqueña?

El Festival Internacional de la Vendimia Iqueña es una tradicional celebración que se realiza cada año en la región de Ica para conmemorar la cosecha de la uva, importante actividad para la producción de vinos y pisco en el sur del Perú. Este evento reúne a productores, turistas y autoridades en una serie de actividades culturales, gastronómicas y artísticas que resaltan la importancia de la vitivinicultura en la identidad iqueña.

Durante el festival se desarrollan diversas actividades como desfiles, concursos de vinos y piscos, ferias gastronómicas, espectáculos musicales y el tradicional pisado de uvas, una actividad simbólica que recrea el antiguo proceso de elaboración del vino. Además, se realiza la elección de la reina de la vendimia y otras presentaciones culturales que atraen a miles de visitantes.

