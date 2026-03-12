Sporting Cristal logró su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. De esta manera, Perú tendrá tres representantes en esta instancia y ahora se han definido los rivales que puede enfrentar el club celeste para tratar de hacer una gran campaña y acceder a los ansiados octavos de final del magno certamen Conmebol.

Sporting Cristal: rivales definidos que puede enfrentar en fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Según una información enviada por el Diario Olé de Argentina, se encuentran definidos los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal se ubica claramente en el bolillero 4 por provenir de la etapa preliminar, por lo que ya se puede tener en cuenta los rivales a enfrentar en la instancia mencionada.

En primera instancia, tendrá como rival a uno de los que se ubique en el Bombo 1 como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Uruguay, LDU, Fluminense o Independiente del Valle. Siguiendo esa línea, podrá medirse ante uno de los que está en la segunda bolilla del sorteo como Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro o Universitario de Deportes.

Vale aclarar que a diferencia de Universitario y Cusco FC, el cuadro ‘rimense‘ sí puede chocar con otro equipo peruano por venir de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Hay chances de que los celestes se encuentren en un grupo con los cremas o cusqueños.

Bombos definidos para sorteo de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal. Foto: Captura Diario Olé.

Finalmente, y no por ello menos importante, Sporting Cristal tendrá como su tercer rival a otro de los que se encuentre en el Bombo 3 como Junior, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Independiente de Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira o Cusco FC.

Los cruces se definirán al 100% en el respectivo sorteo que realice la Conmebol en su sede ubicada en Luque, Paraguay. No solo se llevará a cabo el evento que concierne a la Copa Libertadores 2026, sino también de la Sudamericana que cuenta con clubes peruanos como Cienciano y Alianza Atlético.

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 18.00 hora peruana (20.00 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN, DSports, Disney Plus y DGO para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás sintonizarlo a través de la plataforma de Youtube de la Conmebol.