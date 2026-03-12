Vizeu fue el peor jugador del partido: la lapidaria calificación que recibió tras el sufrimiento de Cristal

Sporting Cristal logró una clasificación agónica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no todos celebran por igual. Felipe Vizeu quedó en el ojo de la tormenta tras una actuación que el portal SofaScore castigó con la nota más baja del encuentro.

Lo que debía ser una noche de consolidación en Matute se transformó en un calvario para el equipo de Paulo Autuori. A pesar de sellar el pase en una tanda de penales no apta para cardíacos (3-2), el rendimiento individual de algunos refuerzos ha encendido las alarmas en el Rímac. El caso más preocupante es el del brasileño Felipe Vizeu, quien deambuló en el área sin generar peligro real.

La calificación de SofaScore a Vizeu

Según el registro estadístico de SofaScore, Felipe Vizeu fue el jugador con el rendimiento más pobre de Sporting Cristal, recibiendo una puntuación de 6,2. Mientras que figuras como Yotún (8,1) o Távara sostenían el ímpetu del equipo, el atacante brasileño se mostró desconectado y falto de ritmo.

Esta es la puntuación que recibieron los jugadores de Cristal en SofaScore.

Remates al arco: 0. En 90 minutos, el "9" de Cristal no pudo exigir al portero Lucas Bruera.

Pases clave: Ninguno. Su aporte en la elaboración fue nulo.

Tiempo de juego: apenas estuvo 45 minutos en el campo y salió por Irven Ávila

La diferencia de rendimiento entre las líneas de Cristal fue abismal. Mientras Yoshimar Yotún fue calificado como el héroe de la jornada con un 8,1 gracias a sus asistencias, Vizeu se situó en el polo opuesto. Incluso los cambios que ingresaron en el segundo tiempo aportaron más movilidad que el delantero titular.

Para un club con la exigencia de Sporting Cristal, tener a su referente de área con la calificación más baja en un partido de eliminación directa es una señal de alerta. Con el sorteo de la fase de grupos a la vuelta de la esquina (19 de marzo), la gran duda que circula en redes sociales y en las oficinas del club es clara: ¿Debe Vizeu seguir siendo el titular indiscutible para la Libertadores?