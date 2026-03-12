ALERTA TOTAL en Walmart de Ohio: ARRESTAN a hombre por ACTOS INDECENTES frente a una mujer en el estacionamiento

Un hombre de 36 años fue arrestado en Ohio tras ser acusado de realizar actos indecentes en Walmart frente a una mujer que se encontraba dentro de su vehículo en el estacionamiento del establecimiento. El sospechoso, identificado como Larry Kelley Jr., enfrenta múltiples cargos por indecencia pública.

El incidente ocurrió en la mañana del 27 de febrero en el estacionamiento de una tienda Walmart ubicada en Doral Drive. De acuerdo con el informe policial, la denuncia fue presentada por una mujer que aseguró haber presenciado actos sexuales inapropiados por parte del hombre.

Mujer denunció comportamiento obsceno en el estacionamiento

Según el reporte, la mujer estaba dormida dentro de su automóvil cuando un hombre golpeó su ventana para despertarla. Ella le indicó que se encontraba bien, por lo que el sujeto regresó a su vehículo, que estaba estacionado justo al lado.

Arrestan a hombre por actos indecentes en el estacionamiento de un Walmart.

Poco después, el hombre comenzó presuntamente a realizarse tocamientos en su automóvil y tocó la bocina para llamar la atención de la mujer. Según la denuncia, incluso le preguntó si quería acompañarlo, lo que provocó que la mujer le advirtiera que llamaría a la policía.

Segundo incidente con una empleada del Walmart

Días después del primer episodio, el sospechoso volvió al mismo establecimiento. En esta ocasión, una empleada del Walmart se acercó a su vehículo para entregarle un pedido de recogida en la acera.

Durante la interacción, el hombre comentó que no se sentía bien. Tras una breve conversación, supuestamente respondió con un comentario de tono sexual y volvió a realizar actos sexuales inapropiados frente a la trabajadora, lo que generó una segunda denuncia por indecencia pública.

Finalmente, el sospechoso se entregó a las autoridades el 10 de marzo. La policía confirmó que enfrenta dos cargos por indecencia pública, mientras continúa la investigación sobre el caso.