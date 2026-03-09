¡Mucha atención! Recientemente, un hombre del condado de Wright, en Estados Unidos, fue arrestado por las autoridades tras un supuesto ataque a una persona en el interior de un Walmart. Este hecho se llevó a cabo el sábado 7 de marzo y, hasta el momento, la policía sigue investigando el incidente. ¿Cuál es la situación del establecimiento?

Walmart: reportan arresto inmediato de hombre que atacó a víctima en preocupante incidente

‘Ozarks First’ y otros portales internacionales compartieron detalles del último expediente que compartió la policía del condado de Wright. Se conoció que Zachary Hankins, un joven de 16 años originario de Mountain Grove, Missouri, enfrenta graves acusaciones de acoso en primer grado y agresión en tercer grado, según documentos judiciales disponibles en línea.

Según los informes, las autoridades locales fueron alertadas sobre un asalto en Walmart a las 7:38 p.m., aunque al llegar al lugar, ambas partes ya habían abandonado la escena. Un trabajador de la tienda se comunicó con un oficial, quien revisó las grabaciones de seguridad que evidenciaron el incidente. El hecho se llevó a cabo en la sección de electrónica.

El video que llegó a las manos de la policía reveló que Hankins y la víctima se cruzaron en un pasillo antes de que ocurriera el ataque. Durante el altercado, se vio al sujeto empujando a la víctima contra una pila de televisores, provocando que aquella persona cayera al suelo. El acusado golpeó a la víctima en la cabeza y el cuello hasta en 14 ocasiones.

Hankins, aparentemente, levantó a la víctima y la arrojó contra el suelo de cemento, amenazándola con la frase: “¡Te voy a matar, carajo!”. Posteriormente, el video mostró cómo el sospechoso la atacó físicamente y pateó en varias partes del cuerpo, incluyendo el pecho y la cabeza, antes de alejarse del lugar. Un testigo intervino para evitar que pase a mayores.

¿Cuál fue el pronunciamiento de la víctima?

La policía confirmó que se comunicaron con la víctima, quien se presentó en la comisaría para reportar el incidente ocurrido en la tienda estadounidense. Según el comunicado, la afectada presentó un video que documenta la supuesta agresión de Hankins y aceptó la posibilidad de presentar cargos.

Asimismo, la mujer manifestó a las autoridades que no requería atención médica, y los agentes señalaron que no se observaron lesiones visibles en su persona. No obstante, hasta el momento no se conoce más sobre la denuncia y la situación de la víctima.