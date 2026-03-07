¡Mucha atención! Un hombre está atravesando una complicada situación luego de ser acusado de intentar agredir a un oficial de policía con un destornillador en la cara, en una tienda Walmart de Michigan, EE. UU.

Esta alarmante situación, que generó alerta en la comunidad, se llevó a cabo durante un incidente en el que el hombre fue arrestado por su comportamiento agresivo. ¿Qué se sabe sobre este ataque?

Walmart: hombre que intentó apuñalar a policía en el rostro se declara inocente de los cargos

‘clickondetroit.com’ y otros portales internacionales compartieron detalles inéditos sobre este caso. Recientemente, un hombre de 32 años, residente de Eastpointe, acaba de declararse inocente de los cargos relacionados con un incidente ocurrido en octubre de 2025 en una tienda Walmart, en Sterling Heights, EE. UU.

Según la información proporcionada por las autoridades, se confirmó que la policía local, previo a este ataque, fue alertada sobre un posible hurto en el establecimiento. Al llegar al lugar, Joshua Mills intentó escapar, lo que llevó a un agente a perseguirlo y utilizar una pistola eléctrica, logrando detenerlo.

No obstante, en aquel intento de resistencia al arresto, Mills se levantó y trató de apuñalar a un oficial en la cara con un destornillador.

Tras un agresivo forcejeo, fue finalmente detenido y quedó en manos de las autoridades, quienes le imputaron varios cargos, incluyendo agresión con la intención de causar daños corporales graves, dos cargos de agresión, resistencia u obstrucción a un agente de la ley, así como un cargo de fraude minorista en segundo grado.

¿Cuándo será su próxima audiencia y cuánto tendrá que pagar de fianza?

A través de los reportes oficiales, se conoció que la ley estableció una fianza de 500.000 dólares para su liberación. En marzo de este año, Mills se declaró inocente de todos los cargos en su contra.

Sobre este caso, su sentencia está programada para el 16 de abril del 2026. Hasta el momento, no se conoce más actualizaciones al respecto.