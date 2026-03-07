¡Mucha atención! Kansas, Nevada, Ohio y Wyoming se sumaron a otros 18 estados, en EE. UU., en la implementación de nuestras restricciones sobre los productos que los beneficiarios del programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pueden obtener. ¿Qué deben tomar en cuenta las familias en el país americano y qué productos ya no pueden adquirir?

Estos estados anuncian nuevas restricciones para beneficiarios SNAP y esto NO podrás comprar

‘Usa Today’ y otros portales internacionales compartieron información importante sobre la última acción que realizó la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien firmó el 4 de marzo nuevas exenciones que modifican las restricciones en el uso de los beneficios del programa SNAP.

Vale mencionar que estas adaptaciones varían según el estado y que, en su mayoría, impide la adquisición de refrescos y golosinas.

A continuación, las últimas restricciones en los 22 estados de EE. UU., entre los que destacan Kansas, Nevada, Ohio y Wyoming:

En Kansas se está prohibiendo a los beneficiarios de SNAP la compra de dulces y refrescos.

En Nevada también se ha implementado restricciones similares, limitando la adquisición de golosinas y bebidas azucaradas.

En Ohio se unieron a la tendencia de prohibir las bebidas azucaradas.

En tanto, en Wyoming se restringirá la compra de refrescos carbonatados que contengan azúcar.

Gobernador republicano de Wyoming, Mark Gordon, se pronuncia sobre estas exenciones

“Como ya he dicho, los contribuyentes de Wyoming esperan que su dinero se destine a la asistencia alimentaria que ayuda a las familias a tener alimentos saludables en la mesa”, mencionó la autoridad públicamente.

“Esta exención busca apoyar a comunidades más saludables en Wyoming y es una medida razonable y sensata que alinea el programa con su propósito original”, señaló de manera directa en un comunicado, respaldando la medida.

Estos estados se han visto involucrados en las exenciones

Un total de 22 estados, entre los que se encuentran Arkansas, Colorado, Florida, Hawái, Idaho, Indiana, Iowa, Luisiana, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental, han obtenido exenciones en sus regulaciones.

Cabe precisar que estas restricciones se enfocan principalmente en productos como dulces y bebidas azucaradas, aunque algunas se dirigen de manera específica a bebidas energéticas o jugos. Cada estado presenta su propia definición sobre los productos que ya no están siendo aceptados.