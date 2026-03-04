ALARMANTE NOTICIA en Walmart de Kirkwood: acusan a ESTE HOMBRE de cometer delitos sexuales contra al menos cuatro niños

Un inquietante caso sacude la comunidad de Kirkwood, Missouri, luego de que un hombre local fuera acusado de delitos sexuales contra menores en un supermercado frecuentado por familias. Las autoridades del condado de St. Louis investigan el caso y piden a los padres mantenerse alertas. Según informa FOX 2, se identificaron varias víctimas en Walmart EE. UU. y se buscan posibles afectados adicionales.

Esmin Pasic enfrentará cargos graves por abuso sexual de al menos cuatro menores en un Walmart de Kirkwood

El acusado, Esmin Pasic, de 33 años y residente de St. Louis, enfrenta cargos por abuso sexual e incitación a un menor, tras varios episodios presuntamente ocurridos el domingo en el Walmart Supercenter de South Kirkwood Road. La policía de Kirkwood indicó que las cámaras de seguridad captaron al hombre acercándose a cuatro niños distintos, incluida una niña de siete años, mientras realizaba actos sexualmente inapropiados.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal del condado, Melissa Price Smith, declaró textualmente para FOX 2: "Estas personas se aprovechan de nuestros niños. Estaba en un Walmart EE. UU. donde las familias compran. Fue muy atrevido al acercarse a los niños en un lugar público, y no solo se frotó contra ellos, sino que les preguntó si querían agarrarlo o tocarlo". La fiscalía también informó que Pasic llegó a pedir a al menos una de las víctimas que participara en un acto sexual.

Esmin Pasic, de 33 años y de St. Louis, está acusado de abuso sexual y seducción de menores.

Llamado a la acción de la comunidad

Tras los hechos, la policía arrestó a Pasic en su residencia de St. Louis. Actualmente se encuentra detenido con una fianza de $250,000, exigible únicamente en efectivo. Las autoridades temen que el hombre pudiera haber buscado más víctimas en un Target cercano, al que presuntamente se dirigió después de los incidentes en el Walmart.

La fiscal Price Smith instó a cualquier familia que sospeche que su hijo pudo haber sido víctima en el Walmart de Kirkwood, en un Target u otro lugar, a contactar de inmediato a la policía, ya que hasta ahora solo una de las cuatro familias identificadas se presentó. Para obtener ayuda o denunciar información, las autoridades recomiendan los siguientes contactos:

Centro de Defensa de los Niños de St. Louis: 314‑516‑6798

División Infantil de Missouri (línea directa de abuso y negligencia): 1‑800‑392‑3738

Departamento de Policía de Kirkwood: 314‑822‑5858

Este caso genera alarma en la comunidad, y la investigación sigue abierta para proteger a los menores y localizar posibles víctimas adicionales, según informa FOX 2.